Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte wurde er wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen.

Ein Begleiter des Mannes, der zunächst vorläufig festgenommen worden war, wurde wieder frei gelassen. Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass er nicht an der Tat beteiligt war.

Nach ersten Erkenntnissen sollen religiöse Konflikte der Auslöser gewesen sein. Die beiden Syrer seien am Mittwochnachmittag mit einem 33 Jahre alten Landsmann in Streit geraten, hatte die Polizei am Abend mitgeteilt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe einer der 22-Jährigen ein Messer gezogen und auf das Opfer eingestochen. Es starb noch am Tatort an seinen schweren Verletzungen. Die beiden 22-Jährigen flohen zunächst, wurden jedoch wenig später festgenommen. (dpa)