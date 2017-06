Die sogenannte "Desert Race"-Achterbahn wird regelrecht abgeschossen und erreicht innerhalb von 2,4 Sekunden eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. (dpa)

In 2,4 Sekunden von Null auf 100 Stundenkilometer: Die Katapult-Achterbahn "Desert Race" des Heidepark Soltau ist am Freitag nach einigen Tagen Reparatur wieder in Betrieb genommen worden. Dies sagte eine Sprecherin des Freizeitparks. "Wir haben noch auf ein Ersatzteil gewartet", sagte sie. Was genau an der Achterbahn defekt war, sagte die Sprecherin nicht.

Die Katapult-Achterbahn feierte gerade erst ihren zehnten Geburtstag. Sie war die erste Achterbahn mit Katapultstart in Deutschland.

Die Holzachterbahn "Colossos" ist bereits seit Beginn der Saison geschlossen und wird ihre Fahrt 2017 nicht wieder aufnehmen. Wie sich das auf die Besucherzahlen des Heideparks auswirkt, konnte die Park-Sprecherin noch nicht sagen.

Dieses Fahrgeschäft gilt als die schnellste Holzachterbahn der Welt und wurde im April 2001 eröffnet. Die neue Saison des Heide Parks läuft seit dem 8. April. (isc)