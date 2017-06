Ab dem 18. August können Binnenschiffe mit einer Länge von bis zu 110 Metern auf der Mittelweser unterwegs sein. (Leona Ohsiek)

Großmotorgüterschiffe (GMS) sind in der Binnenschifffahrt auf vielen Wasserstraßen längst Standard. Auf der 150 Kilometer langen Mittelweser zwischen Bremen und Minden konnten diese 110 Meter langen Schiffe bislang nicht fahren. Das wird sich ab Sommer ändern: Am 18. August wird die umfangreich umgebaute Schleuse in Minden für den Verkehr freigegeben, und somit kann die Weser-Wasserstraße komplett von Bremerhaven bis Minden und weiter von GMS genutzt werden. Bislang war die Schleuse nur für sogenannte Europaschiffe mit einer Länge von 85 Metern ausgelegt.

Seit mehr als 30 Jahren wird am Ausbau der Mittelweser geplant und gearbeitet. Die Kosten für Schleusenumbauprojekte, Kurvenbegradigungen und Uferrückverlegungen in Höhe von etwa 250 Millionen Euro tragen zu einem Drittel Bremen und zu zwei Dritteln der Bund. Von 19 geplanten Fahrwasseraufweitungen und Uferrückverlegungen sind zehn abgeschlossen – dabei sollte es bislang auch bleiben, ganz zum Ärger der verladenden Wirtschaft, die befürchtet, dass dadurch weniger Begegnungsverkehre von GMS als ursprünglich geplant auf der Mittelweser möglich gewesen wären. Bremen und der Bund hatten sich auf diese sogenannte Basisvariante geeinigt.

Jetzt soll nachgebessert werden, versprach an diesem Mittwoch Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister: Man werde im Bereich Dörverden und bei Drakenburg jeweils drei weitere Uferrückverlegungen vornehmen. Das sei ein klares Signal an die Wirtschaft, so Ferlemann. Die Planfeststellung gebe es für diese Maßnahmen bereits und auch die Finanzierung stehe.

Bund will Kosten übernehmen

Bremen könnte es hinbekommen, dass sich das Land nicht an diesen Kosten beteiligen müsse, sagte der Staatssekretär bei der Vorstellung der Pläne im Bremer Wasser- und Schifffahrtsamt. Mit der Verkehrsfreigabe der Schleuse in Minden sei die Basisvariante abgeschlossen und somit auch die 1988 getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Bund und Bremen erfüllt. „Der Bund schlägt vor, dass er künftig alle Kosten für die Bundeswasserstraße Mittelweser trägt“, so Ferlemann. Bremen wäre dann raus, allerdings nur wenn Bremen künftig die Bewirtschaftung unter anderem von Hamme und Lesum übernehmen würde, die bislang noch als Bundeswasserstraßen gezählt werden. „Über dieses Tauschgeschäft sind wir derzeit am Verhandeln.“ Komme es nicht zustande bleibe es bei der Mittelweser bei der Drittel-Lösung.

Unabhängig davon, ob Bremen sich darauf einlässt, wird der Bund entlang der Mittelweser in den nächsten Jahren 120 Millionen Euro investieren, um damit fünf Wehre zu sanieren, alte Schleusentore zu ersetzen und in etlichen Schleusenvorhäfen die Dalben und Leitwerke zu erneuern. „Wir wollen damit die Entwicklung des Containerverkehrs nachhaltig unterstützten“, so Ferlemann. Ziel sei es, noch mehr Lkw-Ladung aufs Binnenschiff zu bekommen. Man rechne damit, dass zunächst 10.000 Standardcontainer (TEU) auf der Mittelweser pro Jahr transportiert werden. Jetzt seien es ein paar Hundert.