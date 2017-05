Bilder wie diese von verdreckten Schweinen bringen die Aktivisten von ihren Undercover-Aktionen mit. (PETA Deutschland)

Sie kommen in der Dunkelheit, verschaffen sich Zugang zu den Ställen und filmen die Tiere, um Missstände aufzuzeigen. Undercover-Aktionen von Tierschützern machen Landwirten in Niedersachsen zunehmend Angst. Das bestätigt der niedersächsische Bauernverband Landvolk in Hannover und rät Tierhaltern, Video- und Alarmanlagen zur Abschreckung zu installieren.

„Man schützt sich natürlich“, erklärt Landvolk-Sprecherin Gabi von der Brelie in Hannover. Die Aktionen der „selbsternannten Tierrechtler“ seien für die Bauern nicht hinnehmbar. „Das ist nicht nur Hausfriedensbruch, sondern auch Selbstjustiz.“ Die Ställe würden regelmäßig von den staatlichen Überwachungsbehörden überprüft. Die Bilder von gequälten Tieren sind ihrer Meinung nach „Einzelfälle, die eine ganze Branche in Verruf bringen“. So könne es nicht weitergehen. „Die Landwirte öffnen ihre Ställe für Verbraucher und müssen als Dankeschön einen Einbruch befürchten“, meint die Vertreterin des Bauernverbandes.

„Wertvoller Tierbestand. Unbefugten ist der Zutritt verboten“, ist häufig an den verriegelten Stalltüren zu lesen. Der Hinweis ist wichtig für die Hygiene. Unbekannte könnten schwere Krankheiten einschleppen. Doch nicht nur deshalb sind Mastanlagen für Schweine und Hühner abgeschottet. Die Tierhalter haben Angst vor den Aktivisten, die sich nachts mit Videokameras in die Ställe schleichen. „Diese Leute lehnen jede Form von Tierhaltung ab. Da gibt es keine Gesprächsebene“, erklärt Gabi von der Brelie. Die Angst richtet sich vor allem davor, dass unschöne Bilder von kranken, verletzten oder gar toten Tieren den Weg in die Öffentlichkeit finden.

„Der Tierschutz ist ein höherrangiges Recht“

„Von Selbstjustiz kann keine Rede sein. Wir dokumentieren Straftaten“, meint hingegen Edmund Haferbeck. Der Jurist der Tierrechtsorganisation Peta hat schon so manchen Tierhalter vor Gericht gebracht. Tausende Undercover-Aktionen hat Peta nach eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren durchgeführt. Zehn große Verurteilungen habe es in den vergangenen zehn Jahren gegeben und mehr als 100 strafrechtliche Sanktionen wie Bußgelder oder Auflagen. In all der Zeit sei Peta nicht einmal wegen Hausfriedensbruchs belangt worden. „Der Tierschutz ist ein höherrangiges Recht“, erklärt der Jurist. Den Behörden wirft er Beihilfe zur Tierquälerei vor. „Die Veterinärämter sind blind.“

Tierrechtsorganisationen wie Peta haben ein Netz von Whistleblowern, die sie auf Missstände aufmerksam machen. „Wer seinen Stall in Ordnung hält, hat auch nichts zu befürchten“, beruhigt Haferbeck. Andererseits meint er, dass es im „System der agrarindustriellen Produktion“ keinen Stall gibt, in dem die Tiere es gut hätten.

„Die Politiker sind selbst Teil des Systems“, meint der Sprecher und kündigt eine Kampagne gegen drei Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Fraktion an, die auch Schweinemäster sind. „Die profitieren von den Gesetzen, die sie selbst beschließen“, so Haferbeck. Aktivisten haben für die Kampagne unter anderem im Raum Cloppenburg, Vechta und Borken Schweine gefilmt, die auf Spaltenböden im Kot liegen und vor sich hinvegetieren.

Polizei: Keine Fälle von Stalleinbrüchen bekannt

Der Polizeiinspektion ­Cloppenburg/Vechta indes sind keine Fälle von Stalleinbrüchen bekannt. Polizeisprecherin Maren Fokken: „Wir haben aktuell keinen Fall, und auch im vergangenen Jahr war es ruhig.“ Nach dem Brand bei Wiesenhof in Lohne allerdings seien viele Tierschützer auf der Straße gewesen, um zu demonstrieren.

Auch in den Polizeiberichten aus dem Oldenburger Münsterland, wo wie im Raum Cloppenburg eine große Viehdichte herrscht, finden sich kaum Hinweise auf Stalleinbrüche. Wenn überhaupt, wurde Arbeitsgerät gestohlen. Die Filmteams der Tierschützer aber stehlen keine Gegenstände, sie nehmen ­Bilder mit, die sie dann ins Internet stellen.

Der Göttinger Professor für Agrarmarketing, Achim Spiller, und sein Team haben Verbraucher zur Akzeptanz von Undercover-Videos befragt. „Es zeigt sich, dass Verbraucher die Bilder überwiegend glaubwürdig finden und mehrheitlich denken, dass solche Videos dem Tierschutz dienen“, so Spiller. Schärfere Gesetze würden hingegen abgelehnt.

Mehr Transparenz gewünscht

Die Studien zeigten, dass die Bevölkerung den einzelnen Landwirt positiv sieht, nicht aber das Tierhaltungssystem. So werde etwa die Sauenhaltung im Kastenstand nicht akzeptiert. Spiller rät Landwirten, Webcams zu installieren. „Die Menschen wollen wissen, wie Tiere in der Landwirtschaft gehalten werden“, betont der Experte für Agrarmarketing. Bei den Kontrollen sieht auch er Verbesserungsbedarf.

„Die Kontrolle der Betriebe ist Sache des Staates“, betont Niedersachsens Agrarminister Chrsitian Meyer (Grüne). Die Behörden würden Hinweisen gründlich nachgehen, aber solche Aufnahmen seien oft schwer auf ihre Echtheit hin zu überprüfen. Manchen Organisationen gehe es auch gar nicht um die Verbesserung der Tierhaltung, sondern um deren Abschaffung.

Seriöse Tierschutzorganisationen distanzierten sich daher von den illegalen Aktionen. Vor allem aber würden einseitige und diffamierende Filmaufnahmen die Anstrengungen für mehr Tierschutz gefährden, meint Meyer, weil die Tierhalter sich dadurch verunglimpft sehen. Meyer betont: „Wir wollen unsere Ställe nicht zu abgeschirmten Hochsicherheitstrakten entwickeln.“