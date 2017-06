So hoch wie die Flammen gehen auch die Emotionen beim Thema "Wolf" - bereits im Mai trafen sich die Menschen bei einem Mahnfeuer in Lunestedt, um gegen eine ungezügelte Vermehrung des Wolfes in der Weidelandschaft zu protestieren (Archivbild). (Andreas Palme)

Weidetierhalter haben an mehreren Orten in Niedersachsen in der Nacht zu Sonnabend zum wiederholten Mal mit Mahnfeuern und Mahnwachen die politisch Verantwortlichen dazu aufgefordert, bessere Möglichkeiten zur Vergrämung und Regulierung des Wolfes zu schaffen.

Unterdessen kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Gespräche mit der Bundesregierung zu diesem Thema an. Er wolle darüber reden, wie es ermöglicht werden könne, den Bestand von Wölfen in Niedersachsen „auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Mir geht es dabei auch um die Interessen der Nutztierhalter, die Schäden zu beklagen haben“, betonte Weil und versicherte, dass „es sich von selbst verstehe, dass die Entschädigungen unbürokratisch und in angemessener Höhe erfolgen müssen und wir den Herdenschutz weiter fördern“.

Unterdessen protestierten Bauern in der Nacht zu Sonnabend an verschiedenen Orten mit sogenannten Mahnfeuern gegen die Ausbreitung von Wölfen. Nach Angaben des Landvolkes brannten solche Feuer und anderem in Rethem (Heidekreis), Wagenfeld (Kreis Diepholz) und Fintel (Kreis Rotenburg/Wümme).

Immer wieder müssten Landwirte grausame Bilder auf ihren Weiden ertragen, begründete das Landvolk die Aktionen, die Zahl der durch Wölfe gerissenen Nutztiere sei massiv angestiegen, die Grenze der Belastbarkeit für die Weidetierhalter sei längst überschritten. Auch durch höhere und stärkere Zäune könne kein echter Schutz gegen Wölfe erreicht werden. Nach aktuellen Schätzungen leben in Niedersachsen etwa 100 Wölfe in freier Wildbahn. Nachgewiesen sind neun Rudel, zudem wurden weitere Wolfspaare und Einzeltiere registriert. (jbe)