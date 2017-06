Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vorfall in Osnabrück Mann zündet sich vor Eiscafé an

Ein 52-Jähriger hat sich am Sonntagnachmittag vor einem Café in der Osnabrücker Fußgängerzone mit Benzin übergossen und angezündet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überlebte der Mann schwerverletzt.