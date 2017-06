Moderne Geräte bringen die Nährstoffe punktgenau aufs Feld. Zu hohe Düngermengen belasten dagegen das Grundwasser. Die geltenden Grenzwerte für Nitrat werden vielfach überschritten. (Philipp Schulze und picture alliance / dpa, picture alliance / dpa)

„Unser Trinkwasser ist in Gefahr“, warnt Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) und fordert strengere Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers von der Bundesregierung. In Niedersachsen ist das Grundwasser nach Ministeriumsangaben bereits auf 60 Prozent der Landesfläche „in keinem guten Zustand“. An 38 Prozent der Messstellen in landwirtschaftlichen Gebieten wird der Grenzwert für Nitrat von 50 Milligramm pro Liter überschritten. Wenzel befürchtet „drastische Preiserhöhungen“ beim Trinkwasser, wenn die Wasserversorger erst aufwendige Reinigungsmaßnahmen veranlassen.

Der Minister reagiert mit seiner Forderung auf die jüngste Veröffentlichung des Umweltbundesamtes. In einer am Wochenende veröffentlichten Studie prognostizierte die Behörde eine Erhöhung der Trinkwasserkosten von 55 bis 76 Cent pro Kubikmeter infolge der Überdüngung. Eine vierköpfige Familie müsste dann 134 Euro mehr pro Jahr fürs Trinkwasser zahlen.

Mehr zum Thema Drohen bald "Reparaturkosten" fürs Trinkwasser? Beim Kochen und Duschen verlassen sich alle auf sauberes und gesundes Trinkwasser - doch das gibt ... mehr »

Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, betont: „Mit den Neuregelungen in der Düngeverordnung wurden lange überfällige Schritte eingeleitet, die hoffentlich die Belastungen soweit senken, dass den Trinkwasserkunden die teure Aufbereitung erspart bleibt.“ Wichtig seien jetzt die konsequente Umsetzung und verstärkte Kontrollen in den betroffenen Regionen.

Nitratwert deutlich über dem Grenzwert

Besonders betroffen ist der Landkreis Vechta. In der Gemeinde Visbek beispielsweise ist der Nitratwert im Grundwasser bereits doppelt so hoch wie der Grenzwert. „Es kommt immer noch zu viel Dünger aufs Feld“, mahnt Umweltminister Wenzel. „Wir müssen die Verunreinigung des Grundwassers stoppen.“ Die Böden hätten ein langes Gedächtnis. Es könne Jahrzehnte dauern, bis aus einem belasteten Grundwasserkörper wieder sauberes, klares Wasser komme.

Mehr zum Thema Zwickmühle Statt zu verzagen, sollten die Grünen selbstbewusst ihre Kernkompetenzen betonen. Kampf gegen ... mehr »

Wasserversorger hatten bereits Anfang des Jahres Alarm geschlagen. So versucht der Oldenburgisch-Ostfriesische-Wasserverband, Landwirte durch kostenlose Beratungen und freiwillige Vereinbarungen zum Grundwasserschutz zu bewegen. Wer eine gewässerschonende Fruchtfolge anbaut, erhält 65 Euro Prämie pro Hektar.

Sind die Grundwasserbrunnen bereits mit Nitrat belastet, werden sie vertieft, um in nitratfreie Schichten zu gelangen. „Damit gewinnt man jedoch nur Zeit“, erklärt das Umweltbundesamt. Gelöst werde das Problem damit nicht. Dasselbe gelte für die Verlagerung von Brunnen oder das Mischen von belastetem und unbelastetem Wasser.

Gewässerschutzstreifen sollen helfen

Mit Gewässerschutzstreifen will Niedersachsen die Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft reduzieren. Das neue Wassergesetz sieht vor, dass Landwirte beim Düngen mindestens vier Meter Abstand von Gräben und Bächen halten müssen. Ursprünglich waren fünf Meter geplant. Dagegen protestierte der niedersächsische Bauernverband mit Erfolg. In der Folge dürfen Landwirte, die über präzise Maschinen verfügen, bis auf einen Meter an die Gewässer ran.

„Vorsorge ist besser als Nachsorge“, meint das Umweltbundesamt. Während die neue Düngeverordnung die Bauern in Deutschland knapp 112 Millionen Euro im Jahr koste, müsse der Verbraucher für die Reinigung des Grundwassers am Ende zwischen 580 und 767 Millionen Euro pro Jahr zahlen.

„Das stellt das Verursacherprinzip auf den Kopf“, kritisiert Greenpeace-Agrarexpertin Christine Huxdorf. Neben den Reinigungskosten drohen zudem hohe Strafzahlungen an die Europäische Union. Diese hatte Deutschland bereits im vergangenen Jahr wegen Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinie verklagt.