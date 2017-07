Ralf Weber hat bei jedem Atemzug starke Schmerzen.

Acht Jahre nach seiner Behandlung in der Ammerland-Klinik hat Ralf Weber aus Uplengen in Ostfriesland es nun Schwarz auf Weiß: Seine Lungen-Operation im Jahr 2009 war nicht nur rechtswidrig, sondern juristisch betrachtet eine Körperverletzung. Das hat nach dem Oberlandesgericht Oldenburg nun auch der Bundesgerichtshof so gesehen.

Eine Nichtzulassungsbeschwerde der behandelnden Klinik lehnte er ab. Gegen einheitliche Rechtsprechung sei nicht verstoßen und ein grundsätzliches Rechtsinteresse an einer weiteren Revision nicht erkennbar, urteilten die Richter. „Für mich und meine Familie ist die Nachricht jetzt sehr erleichternd. Ich habe nun wirklich Hoffnung, dass ich mir um meine Versorgung keine Sorgen mehr werde ­machen können“, sagt der 25-Jährige. ­

Behandelnder Arzt riet sofort zum Eingriff

Seine Stimme klingt leise wie bei einem alten Mann. Das kommt vom Morphium, ohne das Weber es seit der Operation nicht mehr aushält. Mit 17 Jahren plante der Ostfriese ein ­Studium zum Flugzeugmechaniker – und privat den Segelflugschein. Doch im November 2009 brachte sein Vater ihn mit starken Schmerzen im Brustkorb in die Klinik nach Westerstede.

Durch ein 4,5 Zentimeter langes Loch entwich bei jedem Atemzug Luft aus Webers Lunge in den Brustkorb. Ein ­typischer Defekt bei jungen Männern. Normalerweise wird in solchen Fällen mit einem Schlauch die Luft aus dem Zwischenraum zwischen Lunge und Rippenfell gesaugt.

Die Lunge bläht sich wieder auf. Meist verheilt der Riss wieder. Doch der behandelnde Arzt riet sofort zum Eingriff. „Mir wurde die Lungenspitze mit Talkumpuder großflächig am Rippenfell festgeklebt“, erklärt der Patient. Das Gewebe wuchs zusammen.

Gericht erklärte Aufklärung für mangelhaft

Bei jedem Atemzug hat Weber nun stechende Schmerzen. Über die Risiken des Eingriffs seien er und sein Vater nicht angemessen aufgeklärt worden. Tatsächlich wurde der Aufklärungsbogen nicht vom Operateur selbst unterschrieben. Es sieht deutlich danach aus, dass der Bogen nachträglich beschriftet wurde.

Der Vater sagte später unter Tränen, er habe im Schwesternzimmer einen Blanko-Schein für den minderjährigen Sohn unterschrieben. Das Landgericht Oldenburg schlug sich zunächst auf die Seite der Klinik und wollte keinen Behandlungsfehler erkennen.

Doch das Oberlandesgericht erklärte die Aufklärung für mangelhaft und die Operation mithin für rechtswidrig. Nach dem Spruch des Bundesgerichtshofs muss der Patient nun nochmals vor dem Landgericht um die Schadenshöhe verhandeln. Zuletzt lag der Streitwert bei 45.000 Euro.

Chirurg entschuldigte sich nie

Doch der Anwalt beim Bundesgerichtshof hat empfohlen, deutlich mehr zu fordern. Mit einem anerkannten Schmerzsyndrom II. Grades kann Weber nicht mehr arbeiten. Ständig braucht er starke Schmerzmittel und ist häufig unkonzentriert und müde. Eine lebenslange Rente wird wohl nötig sein.

„Enttäuscht bin ich, dass sich selbst nach dem letzten Beschluss des Bundesgerichtshofs niemand von der Klinik gemeldet hat, um sich zu einigen“, sagt der Patient. Auch gegenüber unserer Zeitung will sie mit Verweis auf das schwebende Verfahren nicht Stellung nehmen.

Der Chirurg entschuldigte sich in all den Jahren ebenfalls nie. Trotzdem will der Patient jetzt nach vorne schauen. Vielleicht wäre ein Fernstudium möglich oder ein Ortswechsel in eine größere Stadt mit besseren Möglichkeiten, überlegt er, sobald er den eigenen Fall zumindest finanziell zu den Akten legen kann.