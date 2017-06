Die Polizei hat nach dem Fund "verdächtiger Gegenstände" ein Parkhaus in der Innenstadt von Hannover evakuiert. "Das Parkhaus selbst und die anliegenden Geschäfte sind geräumt worden", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochnachmittag.

Ob die Gegenstände gefährlich sind, konnte sie zunächst nicht sagen. "Wir überprüfen das Ganze derzeit." Das Parkhaus liegt mitten in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptbahnhofs sowie der Shopping-Meile Georgstraße.

"Gegen 15.30 Uhr hat ein Angestellter verdächtige Gegenstände auf verschiedenen Parkdecks gefunden und die Polizei verständigt", teilte die Sprecherin am frühen Abend weiter mit. "Das Parkhaus und die Geschäfte in dem Bereich sowie angrenzende Gebäude wurden geräumt, Straßen in der Nähe gesperrt", sagte sie.

Nun seien die Sprengstoffexperten gefragt. Sie würden die Funde überprüfen. Es handele sich bei den gefundenen Gegenständen um mehrere in blaue Müllsäcke eingewickelte Pakete oder Päckchen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. (dpa/lni)