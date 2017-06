Die Polizei befreite den Uhu aus seiner misslichen Lage. (Polizei Lüneburg / dpa)

Der Uhu hatte sich derart im Netz eines Fußballtores verheddert, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau hatte den erschöpften Uhu am Sonntagabend entdeckt und die Beamten gerufen. Zwei Polizisten schnitten den Vogel daraufhin frei und übergaben ihn einem Wildtierhüter in Marienau. Er nahm das Tier über Nacht auf.

Später röntgte ein Tierarzt den Uhu und stellte fest, dass nichts gebrochen war. Anschließend wurde der Uhu in den Wildpark Lüneburger Heide gebracht. "Er wird jetzt dort aufgepäppelt und, wenn er wieder bei Kräften ist, frei gelassen", sagte eine Polizeisprecherin. (dpa)