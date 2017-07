Gesucht: der 33-Jährige Andreas Eden ist aus der Haft in Nordenham geflohen und gilt als gewalttätig. (Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland)

Es habe bisher keine Festnahmen gegeben, teilte das Justizministerium am Dienstag in Hannover mit. Mitarbeiter der JVA hatten am 2. Juli die Abwesenheit der beiden Männer entdeckt. Unklar ist noch, wie sie entkommen konnten. Beide befanden sich im sogenannten offenen Vollzug, bei dem sie mit Blick auf eine bald bevorstehende Entlassung wieder auf ein Leben im Alltag vorbereitet werden sollten. Dabei gibt es weniger strenge Haftbedingungen und auch die Möglichkeit, unter der Woche die JVA für den Gang zu einer Arbeitsstelle zu verlassen. Erste Angaben, nach denen die beiden Männer nicht von einem Ausgang zurückgekehrt waren, bestätigten sich später nicht.

Flüchtiger gilt als gewalttätig

Die Polizei fahndet nach einem der Männer. Der 33-jährige Andreas Eden gilt als gewalttätig, er saß wegen Raubes in Haft und hat mehrere Vorstrafen. Wer den Gesuchten erkenne, sollte einen näheren Kontakt vermeiden und die Polizei verständigen.

Beim zweiten Mann handelt es sich um einen 28-Jährigen, der wegen Einbruchs in Haft war. Seine Chancen auf vorzeitige Entlassung galten als gut - er wäre regulär im März kommenden Jahres in Freiheit gekommen.

Eine Polizeisprecherin in Wilhelmshaven sagte, es habe vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung auf die Männer gegeben. Bisher sei es aber noch nicht gelungen, die beiden aufzuspüren.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des flüchtigen Andreas Eden nimmt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter der Rufnummer 04421/942-215 entgegen. (dpa)