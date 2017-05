Symbolbild (Friso Gentsch, dpa)

Nach Polizeiangaben raste der Mann in der Nacht zu Mittwoch mit rund 200 Stundenkilometern durch die Innenstadt, nachdem er vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 2 geflüchtet war.

In einer Kurve sei er vermutlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast an einer Straßenbahnlinie geprallt. Der Mann starb noch am Unfallort. Weshalb er vor der Polizei floh, war zunächst unklar. (dpa)