Eine Kundin scannt ihre Ware in einem Real Supermarkt. (dpa)

Die Supermarktkette Real hat nach eigenen Angaben Tests zur Blickkontakterfassung an den Kassen beendet. In bundesweit 41 Märkten, darunter zwei Filialen in Hannover-Linden und in Hildesheim, hatte die Firma Echion seit vergangenem Herbst eine Gesichtserkennungssoftware erprobt. Dabei scannen Kameras über Displays in der Kassenzone die Gesichter der Kunden. „Seit Dienstagabend wird nichts mehr erfasst“, sagt Real-Sprecher Markus Jablonski in Mönchengladbach. „Hardwaremäßig wird es noch ein paar Tage dauern, wir erwarten diese Woche einen verbindlichen Zeitplan von dem Dienstleister“, so Jablonski. Wann Echion die Kameras abbaut, muss also noch festgelegt werden. Wie Real dargelegt hatte, gewann das Unternehmen „aus den Metadaten zu den eigentlichen Bildern“ Erkenntnisse über Blickdauer, Blickzeitpunkt, Zahl der Menschen vor den Bildschirmen, deren Geschlecht und ungefähres ­Alter. Mithilfe der Gesichtserkennungssoftware wollte Real die Werbung auf den Bildschirmen an den Kassen individueller auf die Kunden zuschneiden.

Dass der Test eingestellt worden sei, wird damit begründet, dass der Eindruck entstanden sei, Daten würden ohne Wissen der Kunden erhoben. Das hatten die Datenschutzbeauftragten Niedersachsens und Bremens kritisiert.