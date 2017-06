Die Feuerwehr Bremerhaven übergab den aus dem Schlick geretteten Heuler an die Seehundstation in Norden. (Einsatzdokumentation Feuerwehr Bremerhaven)

Die Touristen hatten den Heuler im Watt in Weddewarden bemerkt, als sie Schiffe auf der Weser beobachteten. Zwei Einsatzkräfte der alamierten Feuerwehr rückten gegen 12 Uhr nach Weddewarden aus.

Hinter dem Schlepperhafen, am Nordende des Containerhafens, befand sich das Jungtier im Schlick. Die Feuerwehr übernahm den Heuler in eine Transportbox und informierte die Seehundstation Norddeich in Norden (Ostfriesland).

Mit dem Heuler im Gepäck machten sich die Einsatzkräfte dann auf dem Weg zur Weserfähre und übergaben dort den kleinen Seehund an einen Mitarbeiter der Seehundstation.