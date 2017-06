Online-Shopping soll weiterhin an jedem Tag in der Woche möglich sein. (dpa)

Auf einmal war alles nur ein Missverständnis. Niedersachsens Grüne wollen keineswegs das Online-Shopping am Sonntag einschränken. Mit diesem Rückzieher beschloss die Partei am Sonntag in Wolfenbüttel ihr Programm für die Landtagswahl am 14. Januar 2018.

Darin findet sich jetzt nur ein allgemeines Bekenntnis zum Schutz der Arbeitnehmer am siebten Tag der Woche. Vier Öffnungen im Jahr seien ausreichend, heißt es unter dem Motto „Sonntags haben wir frei“ mit Blick auf normale Geschäfte und Einkaufszentren. Vom Internethandel findet sich dort dagegen kein einziges Wort.

Das klang vor einer Woche noch ganz anders. Die beiden Landesvorsitzenden Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner hatten einen Änderungsantrag des Kreisverbandes Leer offensichtlich überinterpretiert und den Online-Händlern am Sonntag eine Bearbeitung der eingehenden Bestellungen untersagen wollen. „Grüne wollen Internet am Sonntag verbieten“, geisterte sofort als Schlagzeile durch etliche Medien.

Der dadurch bundesweit ausgelöste Wirbel versetzte grüne Minister und Landtagsfraktion, aber auch große Teile der Basis in Panik. Sie befürchteten, dass die Grünen mal wieder ihr Image als Verbotspartei bestätigen könnten – nach der Niederlage in Nordrhein-Westfalen mit verheerenden Folgen auch für künftige Stimmergebnisse.

Dass die gesetzliche Sonntagsruhe auch für die Beschäftigten in Callcentern gelten müsse, betonte zwar der Landtagsabgeordnete Thomas Schremmer unter dem großen Applaus der Basis. Speziell auf Internetaktivitäten von Kunden und Versandhandel geht das mit großer Mehrheit beschlossene Programm jedoch nicht explizit ein – auch eine Klatsche für die beiden forschen Grünen-Landeschefs.

Von einem „schlimmen Kommunikationsdesaster“ sprachen einige Abgeordnete. „Das war eine Diskussionslage“, versuchte Körner selbst das Hin und Her schönzureden.

Überhaupt prägte die Warnung vor Besserwisserei den Parteitag am Wochenende. „Wir haben gute Ideen und Konzepte, aber wir müssen auch zuhören, denn wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen“, mahnte Umweltminister Stefan Wenzel seine Parteifreunde.

Kein Naturschutz mit der Brechstange sollte das heißen, gleichzeitig verstanden es die 190 Delegierten als Seitenhieb auf übertriebenes Gutmenschentum. Angesichts der demonstrierenden Bauern vor der Lindenhalle bekannte sich auch Agrarminister Christian Meyer zum Dialog. „Nicht über die Landwirte reden, sondern mit ihnen reden.“

Landtagswahlprogramm mit schärferem Waffenrecht

Die Grünen, sagte der frühere Landesvorsitzende und Leiter der Programmkommission Jan Haude, seien längst keine „Nischenpartei mehr, sondern ein Vollsortimenter“. Um dauerhaften Erfolg an den Wahlurnen zu haben, müsse man auf die Mitte zugehen. Fortsetzung der Agrarwende, keine neuen Autobahnen wie A 20 und A 39, Ausbau der erneuerbaren Energien und bes­sere Betreuung in Krippen und Kindergärten bilden einige der klassischen Kernpunkte im Programm.

Zur Mitte zählten große Teile der Basis allerdings auch die Schützenvereine. Potenzielle Wähler dort dürfe man nicht mit schärferen Waffengesetzen verprellen, fanden gleich mehrere Redner. Heftig rangen die Delegierten um das Verbot, Pistolen, Flinten und Büchsen zu Hause aufzubewahren. „Eine Waffe ist eben kein Fußball, den ein Sportler im Garten benutzt“, warnte Tim Harms vom Kreisverband Oldenburg und verwies auf die zahlreichen Todesopfer durch legale Schießeisen.

Erst ein Hammelsprung brachte eine knappe Mehrheit für die harte Linie gegen die Sportschützen. Nur für Jäger sollen „unter behördlicher Kontrolle“ und bei „öffentlichem Interesse“ Ausnahmen gelten. Die Grünröcke müssten schließlich angefahrenen Rehen schnell den Gnadenschuss geben können, so ein Argument.

Betreuungsqualität in Kitas

Mit einer ungewohnt leidenschaftlichen Rede rief Fraktionschefin Anja Piel ihre Partei auf, den schlechten Umfragewerten neuen Kampfgeist entgegenzusetzen. „Braucht man uns noch?“, fragte sie provokativ und antwortete sofort selbst. Angesichts des Ausstiegs von US-Präsident Donald Trump sei der Klimaschutz wichtiger denn je: „Niemand ist am Horizont zu sehen, der es so gut kann und so viel Spaß daran hat wie wir.“ Die Basis tobte be­geistert.

Die Abgrenzung vom Partner SPD fiel nur verhalten aus. Minister Wenzel forderte

angesichts der hohen Schadstoffbelastungen in den Städten zum schnellen Umdenken bei den Verbrennungsmotoren auf. Vor einer Gebührenfreiheit in den Kindergärten, wie sie die SPD verlangt, müsse zunächst eine Verbesserung der Betreuungsqualität stehen, erklärte Wissenschaftsministerin

Gabriele Heinen-Kljajic.

Die Ökopartei beharrt außerdem auf eine fünf Meter breite Tabuzone für Dünger und Pflanzenschutzmittel an Bächen und Kanälen. Die Koalition hatte sich auf Druck der Gen-Bosse hier kürzlich auf einen deutlich großzügigeren Kompromiss zugunsten der Bauern geeinigt. Auf ein Bekenntnis zur Fortsetzung des Bündnisses, das noch im Programmentwurf stand, verzichteten die Grünen. Der Beschluss darüber soll erst nach der Bundestagswahl fallen.