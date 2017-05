Regen, Regen, Regen: Am Dienstagmorgen werden heftige Gewitter in Niedersachsen erwartet. (dpa)

In mehreren Teilen Deutschlands hat sich das heiße Wetter der vergangenen Tage in der Nacht zu Dienstag in Gewittern entladen. In Aachen ist eine Frau laut Polizei offenbar davon überrascht worden. Sie wurde am Montagabend von einem Blitz erschlagen. Die 73-Jährige sei am Stadtrand mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge ließ der Stromstoß die Kette ihres Rades schmelzen. Die Seniorin sei unter einem Baum gefunden worden, der Rettungsdienst habe nur noch ihren Tod feststellen können.

Größere Schäden an Gebäuden blieben nach Angaben der Polizei bis zum frühen Morgen zunächst aus. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte, gab es rund um Hamburg Warnungen vor schwerem Gewitter mit Hagel. In Bremen liefen am Morgen nach heftigem Regen zwei Keller mit Wasser voll.

Unwetterwarnung für Teile Niedersachsens

Für Bremen gilt derzeit keine Unwetterwarnung. Noch. Denn minütlich ändert sich das Bild auf der Live-Karte des Deutschen Wetterdienstes (hier einsehen). Für das niedersächsische Umland wird dagegen gewarnt. In den Landkreisen Verden, Nienburg, Fallingbostel, Diepholz, Osterholz und Rotenburg gilt eine Unwetterwarnung der Stufe zwei für Gewitter mit Starkregen und starken Blitzen. Für Hannover, Celle und den Heidekreis gilt sogar Warnstufe drei, was Unwetter mit Hagel einschließt. Die Warnung gilt bislang bis etwa 9 Uhr am Dienstagmorgen. Auch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Schleswig-Holsteins und Frankens wird aktuell mit schweren Gewittern gerechnet.

Die Gewitter kommen nach einer Hitzewelle am Montag. An diesem Tag wurde abermals der Hitzerekord für dieses Jahr gebrochen. In Koblenz meldete der DWD 34,6 Grad. Auf Platz zwei und drei kamen Stationen in Köln: Am Flughafen Köln-Bonn wurde es 34,4 Grad heiß, an der Station Köln-Stammheim 34,3 Grad.(dpa/cah)