Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen im sogenannten Horrorhaus von Höxter bewertet die Staatsanwaltschaft nun einen der Fälle neu. (Archivbild) (dpa)

Im Fall des zweiten Opfers Susanne F. aus Niedersachsen sei ein vollendeter Mord durch Unterlassen anders als in der Anklage angenommen nicht mehr nachzuweisen, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Rande des Verhandlungstages am Dienstag. Ein Gutachter hatte zuvor die Obduktionsergebnisse in dem Fall vorgestellt.

Demnach starb die Frau an einem Schädelhirntrauma, das sie sich bei einem Sturz zugezogen habe. Für einen Laien sei nicht erkennbar gewesen, dass sie sofort in ein Krankenhaus gemusst hätte, sagte der Gutachter. Nur dann wäre die Tat aber juristisch gesehen ein Mord durch Unterlassen gewesen.

Mehr zum Thema Neue Zeugenaussage im Mordprozess Höxter Das Ordnungsamt von Höxter war nach Aussage einer Zeugin über Probleme im sogenannten Horrorhaus ... mehr »

"Vollendeter Mord durch Unterlassen - der Nachweis ist im Fall von Susanne F. nicht zu führen", räumte der Oberstaatsanwalt ein. Er gehe nach dem Gutachten von einem versuchten Mord durch Unterlassen aus. Diese neue Einschätzung könnte am Ende unter Umständen zu einer Milderung der Strafe führen, zwingend sei das aber nicht.

Das angeklagte Paar soll mehrere Frauen in ein Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben. (lni)