29-Jähriger schwebt in Lebensgefahr Versuchter Totschlag am Hauptbahnhof Hannover

Ein 29-Jähriger ist bei einem Streit am Hauptbahnhof in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann geriet in der Nacht zu Freitag mit einer 28-Jährigen aneinander, wie die Polizei mitteilte.