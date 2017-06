Wenig konkrete Bestimmungen

Verunsicherung im Milieu

Christian Brahmann

In rund zwei Wochen tritt bundesweit das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Kritiker bezweifeln, dass sich die Situation für die geschätzten 20 000 Prostituierten in Niedersachsen dadurch wirklich verbessert.