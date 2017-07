Rekordverdächtige Eiche: Die jüngste Messung von Revierförster Jens Meier hat einen Stammumfang von 7,92 Metern ergeben. (Ingo Moellers)

„Wenn der Baum erzählen könnte…“ Diesen Satz hört Revierförster Jens Meier oft. Viele Waldbesucher sagen ihn, denn sie sind fasziniert, dass die Friederikeneiche im Hasbruch zwischen Oldenburg und Delmenhorst schon seit Jahrhunderten an ihrem Platz steht. Wenn sie dem Baum wirklich zuhören könnten, bräuchten sie Zeit: Die ­Eiche soll mehr als 1200 Jahre alt sein und gilt als ältester Baum in Niedersachsen.

Ein kleiner Weg führt an dem imposanten Baum vorbei. Erst schimmert die knorrige Rinde durch die grünen Blätter, dann gibt der Wald den Blick auf den Baumriesen frei. Die Friederikeneiche ist rund 25 Meter hoch und steht auch in diesem Jahr wieder in vollem Grün. Doch ganz nahe kommen dürfen Waldbesucher ihr nicht: Ein Zaun verhindert den direkten Zugang. Damit soll nicht nur die Eiche selbst, sondern auch ihr Wurzelwerk geschützt werden.

Die alten Eichen faszinieren die Menschen

An manchen Tagen seien mehrere Tausend Besucher im Hasbruch unterwegs, sagt Revierförster Jens Meier. „Wenn sie alle hier durchlaufen würden, würde der Boden zu sehr verdichtet.“ Die Eiche könne darin nicht mehr wurzeln und würde absterben. Doch es gibt Überlegungen, einen Bohlenweg anzulegen. „So könnte man den Baum zugänglich machen, ohne ihn zu schädigen.“

Die tausendjährigen Eichen im Hasbruch faszinieren die Menschen seit jeher. Mitte des 19. Jahrhunderts soll Paul Friedrich ­August, der Großherzog von Oldenburg, einigen der alten Bäume die Namen seiner Töchter gegeben haben. Außer der Charlotteneiche gab es auch die Amalieneiche, die an einem windstillen Tag im Jahr 1982 einfach in sich zusammenbrach. Die Friederikeneiche ist die Letzte ihrer Art. Dass sie tatsächlich mehr als 1200 Jahre alt ist, hat ein Vorgänger von Jens Meier festgestellt.

Im 19. Jahrhundert wurden mehrere der uralten Eichen gefällt. Der damalige Oberförster Christian Erdmann, der von 1830 bis 1862 im Hasbruch arbeitete, zählte die Jahresringe der gefällten Bäume und ermittelte ein Alter zwischen 1000 und 1100 Jahren.

„Die Unterlagen seiner Untersuchung liegen im Staatsarchiv in Oldenburg“, sagt Meier. Trotzdem gibt es besonders im Internet immer wieder Leute, die das Alter der Friederikeneiche anzweifeln. Als Begründung werde angeführt, dass der Baum nicht so dick sei wie andere tausendjährige Eichen, sagt der Förster. Seine jüngste Messung ergab einen Stammumfang von 7,92 Metern. Doch es gibt eine Erklärung dafür, dass der Baum trotzdem sehr alt ist: Die „Friederike“ sei ein klassischer Waldbaum, sagt Jans Meier, und sei deshalb nicht so dick wie Bäume, die auf einer freien Fläche stehen würden.

Wenn der alte Baum erzählen könnte, würde er vielleicht von den zahlreichen Ereignissen berichten, die er im Laufe der Jahrhunderte überstanden hat. Lange Zeit ­diente der Hasbruch als Hutewald, in dem Vieh weidete und auch die jungen Blätter der Bäume abfraß. Im 19. Jahrhundert kamen Künstler, um die urwüchsigen Waldriesen zu ­malen.

Friederikeneiche wurde mit Beton ausgegossen

Mitte des 20. Jahrhunderts goss man die Friederikeneiche mit Beton aus, was ihr ­Stabilität verleihen sollte. Doch die Aktion hatte nach Angaben des Försters zur Folge, dass Fäulnis in den Baum gebracht wurde. Die alte Eiche hat es überstanden: Auf ihrer Rückseite ist noch die Betonfüllung zu sehen, nach und nach wächst Rinde darüber. „Der Baum hat sich regeneriert“, sagt Jans Meier.

Ein starker Regen im Sommer 1967 ließ dann einen großen Ast abbrechen. Er liegt noch immer auf dem Waldboden. Und vor ein paar Jahren wurde der uralte Baum von einer Boulevardzeitung bereits für tot erklärt, weil sich im Frühjahr keine Blätter zeigten. „Die Friederike lässt sich immer richtig viel Zeit“, sagt der Förster. „Ein paar Wochen später war sie grün.“

Die Revierförsterei tut alles dafür, dass die alte Eiche immer wieder aufs Neue ergrünt. Sie steht in einem Urwald, in dem nichts verändert werden darf. Doch für die Fläche rund um den Baum gilt eine Ausnahme. Sie wird regelmäßig freigehalten, weil Buchen die Eiche sonst bald überragen und ihr das Licht nehmen würden. Die Eiche sei ein Lichtbaum, sagt Meier. „Deshalb stellen wir sie immer frei.“ Vor Gefahren wie Stürmen oder Schädlingen könne man sie aber nicht schützen.

Im Forsthaus melden sich häufig Besucher, um nach dem Weg zur Friederikeneiche zu fragen. Der 51-jährige Revierförster kann gut verstehen, dass der alte Baum eine besondere Anziehungskraft besitzt. Möglicherweise seien es Ruhe und Schutz, die er ausstrahle. Vielleicht bekomme manches auch eine andere Dimension, wenn man neben dem großen, mehr als 1000 Jahre alten Baum stehe, meint er. „Viele Leute haben eine intensive Verbundenheit mit dem Baum. Das ist eine ganz emotionale Geschichte.“

Auch Jens Meier spürt die Erhabenheit der „Friederike“. Es sei ein besonderer ­Moment, wenn er hingehe und sich dort auf die Bank setze. Kürzlich half der Revier-­förster einem 95 Jahre alten Mann, der in einem Elektrorollstuhl saß und mit seiner Tochter auf dem Weg in den Hasbruch war. „Er wollte noch einmal die ­Friederikeneiche sehen.“ Und so sind die Geschichten, die der Baum erzählen könnte, vielleicht gar nicht so wichtig. Es sind vielmehr die Eindrücke und Erinnerungen, die jeder ­einzelne Waldbesucher mit der Friederikeneiche verbindet.

Echte Superlative

Der älteste Baum der Welt heißt Old Tjikko. Die Fichte steht in Schweden und ist 9550 Jahre alt. Der höchste Baum der Welt ist der Hyperion, ein Küstenmammutbaum. Er steht in den USA und misst 115,55 Meter. Der dickste Baum der Welt heißt Árbol del Tule. Die Mexikanische Sumpfzypresse steht in Mexiko und hat einen Umfang von 46 Metern.