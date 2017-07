Selbst bei einem großen Wohnungsangebot kann es passieren, dass Vermieter lieber weitersuchen als an eine Alleinerziehende zu vermieten. (dpa)

43,8 Prozent aller Alleinerziehenden in Deutschland gelten als arm – ihnen stehen weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung. Das hat eine jüngst vom Paritätischen Wohlfahrtsverband herausgegebene Studie festgestellt. Häufig können sie sich nach einer Trennung die bisherige Wohnung nicht mehr leisten.

Johann kennt diese Probleme. Der 34-Jährige lebt mit seinen beiden Kindern in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung in zentraler Lage in Hannover, die Kaltmiete liegt bei 860 Euro im Monat. Nach der Trennung fiel das Einkommen der Frau weg und Johann ist auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Zu dritt haben sie keinen Anspruch auf die komplette Übernahme der Kosten für eine Wohnung in dieser Größe – Johann, der fünfjährige Sohn und die siebenjährige Tochter sollen umziehen, so die Forderung des Jobcenters. „Ich habe intensiv gesucht, doch ohne Erfolg. Als Alleinerziehender und dazu noch Arbeitsloser hat man auf dem Wohnungsmarkt in Hannover keine Chance“, sagt Johann.

Wohnungsbörse für Erwachsene mit Kindern

Was also tun? Viviane Bremer, Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Hannover, hatte eine Idee: Mit Mitstreitern organisiert sie seit einem Jahr so genannte Flatmatings. Dahinter verbirgt sich eine Wohnungsbörse für Erwachsene mit Kindern, auf der man sich kennenlernen und überlegen kann, ob der Alltag nicht besser zu bewältigen ist, wenn zum Beispiel zwei Alleinerziehende zusammenziehen und sich abwechselnd um ihren Nachwuchs kümmern.

Johann war einer der Besucher der dritten Wohnungsbörse in Hannover. Dort lernte er die 54-jährige Nicole kennen. Sie bewohnt mit einer volljährigen Tochter einen Resthof vor den Toren Hannovers. Beim Vermieter konnte Nicole eine geringere Miete aushandeln, doch auf Dauer wird auch die für sie alleine zu hoch sein.

Also könnte noch jemand in die große Wohnung bei Nicole einziehen oder man sucht gemeinsam etwas Neues. Auch eine weitere Frau in Nicoles Alter ist auf der Suche nach Mitbewohnern, für das Haus am Steinhuder Meer, nachdem kürzlich der Mann ausgezogen ist.

Umzug aufs Dorf kommt nicht in Frage

Ihre vor dem Abitur stehende Tochter ist zur Wohnungsbörse mitgekommen – sie sieht den Vorteil einer Wohngemeinschaft so: „Es wäre cool, wenn abends wer zu Hause wäre, wenn Mama unterwegs ist.“ Für Johann kommt der Umzug aufs Dorf nicht in Frage. Er will in der Stadtmitte wohnen bleiben – nicht zuletzt, weil seine Eltern in der Nähe leben und kurzfristig für ihn einspringen können. Er überlegt, wie er für das freie Zimmer einen Studenten interessieren könnte.

Alleinerziehende abseits der Großstädte haben es einfacher und profitieren von einem entspannteren Wohnungsmarkt – könnte man meinen. Dörte Klatt mag das nicht bestätigen. Die Diplom-Sozialpädagogin leitet seit neun Jahren Alleinerziehenden-Gruppen in Celle. Viele Frauen, die zu ihr kommen, haben mit ihrer Familie im eigenen Haus gelebt. Nach der Trennung ist der Einschnitt drastisch.

„Nicht selten gehört das Haus dem Mann und Frau und Kinder müssen ausziehen. Die Kinder sind sauer, wenn sie sich in der neuen Wohnung plötzlich das Zimmer mit der Schwester oder dem Bruder teilen müssen“, berichtet Klatt. Auch der Wechsel der Schule oder des Kindergartens nach einem Umzug ist für die Kinder eine psychische Belastung – in einer Zeit, in der nach dem Auszug eines Elternteils stabile Beziehungen besonders wichtig sind.

Pech mit einem Sachbearbeiter

Klatt kennt viele gut ausgebildete Frauen, die wegen psychischer Probleme nach der Trennung ihre Arbeit aufgeben mussten. Sie sind dann auf Hartz IV angewiesen und von den Leistungen des Jobcenters abhängig. „Wenn die Wohnung zwei Quadratmeter größer ist als die Behörde es vorschreibt, bekommen es viele Frauen mit der Angst zu tun.

Da gibt es dann Sachbearbeiter, die sie beruhigen und sagen, dass das doch nicht so tragisch ist“, berichtet Klatt und ergänzt: „Aber man kann auch Pech haben und bei einem Sachbearbeiter landen, der in die Wohnung kommt, sie ausmisst und darauf besteht, dass Frau und Kinder aus der zwei Quadratmeter zu großen Wohnung ausziehen.“

Selbst bei einem großen Wohnungsangebot kann es laut Klatt passieren, dass Vermieter lieber weitersuchen als an eine Alleinerziehende zu vermieten – eine Frau fand erst nach drei Jahren eine Wohnung für sich und ihre Kinder in Celle. Klatt: „In unserer Gruppe gibt es häufig den Wunsch zusammenzuziehen. Bisher hat es mit der Umsetzung allerdings nicht geklappt.“ Für Miriam Hoheisel, Geschäftsführerin des VAMV-Bundesverbandes, ist klar: „Der zunehmende Mangel an bezahlbarem Wohnraum trifft Alleinerziehende überproportional. Um das zu ändern, ist eine viel stärkere soziale Wohnraumförderung nötig.