Die Sperrung des Wesertunnels bedeutet für viele Verkehrsteilnehmer, lange Wartezeiten in Kauf nehmen. (Frank Lorenz)

Die Auswirkungen der Sperrung sind bis nach Farge, Blumenthal und Vegesack zu spüren. Seit Dienstag früh ist der Wesertunnel bei Kleinensiel (Gemeinde Stadland) in Fahrtrichtung Wesermarsch gesperrt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg hat die Nordröhre des Tunnels dicht gemacht, um die Asphaltdecke der Zufahrten zu erneuern. Wer mit dem Auto vom Landkreis Cuxhaven in die Wesermarsch gelangen will, muss noch bis Freitag nächster Woche über Bremen fahren oder auf eine der Fähren ausweichen. Die Auswirkungen treffen besonders den Berufsverkehr.

In Bremerhaven berichteten Autofahrer von Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden und mehr. Die „Schnellfähre Brake-Sandstedt“ fährt inzwischen abweichend vom Fahrplan rund um die Uhr im Pendelverkehr. In der Nacht zum Mittwoch hatte sie bis 3 Uhr nachts gebraucht, um den Ansturm zu bewältigen. Normalerweise legt sie um 21.15 Uhr zum letzten Mal in Sandstedt ab. Am Mittwoch benötigten Autofahrer dort noch bis zu drei Stunden Geduld, wie Geschäftsführer Peter Schultze betätigt.

Die Auswirkungen der Tunnelsperrung bekommen auch die Fähren Bremen-Stedingen (FBS) zu spüren. Geschäftsführer Andreas Bettray erzählt, dass auch die FBS ihren Fahrplan angepasst haben. Wegen des großen Andrangs verkehren die beiden Fährschiffe zwischen Farge und Berne tagsüber nun ebenfalls im Pendelverkehr statt im Zehn-Minuten-Takt. Der nachts übliche Stunden-Takt wurde auf 30 Minuten verkürzt. Bettray: „Selbst auf der Verbindung Vegesack – Lemwerder haben wir erhöhtes Verkehrsaufkommen.“ Nimmt man alle drei Fährverbindungen zwischen Bremen-Nord und der Wesermarsch zusammen, betrage der Anstieg des Verkehrsaufkommens 40 Prozent. Ab Sonnabend, 24. Juni, soll alles wieder normal laufen. Laufen die Straßenbauarbeiten nach Plan, ist die Nordröhre des Wesertunnels dann wieder geöffnet. Am 3. Juli soll die Südröhre gesperrt werden.