Vorfall in Pennigbüttel Brand in Waschhalle löst Großeinsatz aus

Michael Thurm

Der Brand in einer Waschhalle an der Pennigbütteler Siemensstraße hat am Freitag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.