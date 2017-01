(dpa)

Eine Serie von mindestens neun Geschäftseinbrüchen - das ist die Bilanz unbekannter Täter, die in der Nacht zum Donnerstag in Gnarrenburg auf Beutezug waren. In der Hindenburgstraße waren fünf Geschäfte betroffen, wie die Polizei Rotenburg mitteilte. Die Unbekannten drangen in ein Friseurgeschäft, eine Fahrschule, das Flüchtlingsbüro der Gemeinde, eine Massagepraxis und eine Gaststätte ein.

In der benachbarten Hermann-Lamprecht-Straße traf es eine Praxis für Physiotherapie, die Tagespflege der Diakonie, und ein Geschäft für Raumgestaltung. In der Bergstraße brachen die Täter in eine Gaststätte ein. Bei vier Objekten blieben die Einbrecher erfolglos. An den anderen Tatorten fanden die Eindringlinge geringe Beträge an Bargeld und Spirituosen. Sie richteten einen erheblichen Sachschaden an. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Einbrüche nach Mitternacht ereignet haben.

Polizei sucht Zeugen

Deshalb wenden sich die Beamten an die Öffentlichkeit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich unter 04763/393 bei der Polizeistation in Gnarrenburg. (wk)