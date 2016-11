Rita Süssmuth hielt Anfang Mai in Bremen eine Rede bei der Trauerfeier für Hans Koschnick; am Mittwoch kommt sie auf Einladung der Volksbank zu einem Vortrag nach Osterholz-Scharmbeck. (Frank Thomas Koch)

Frau Süssmuth, Sie waren Vorsitzende der Kommission, die 2001 den Bericht „Zuwanderung gestalten – Integration fördern“ vorgelegt hat. 15 Jahre später – was wurde erreicht?

Rita Süssmuth: In dem Gesetz, das 2004 als Antwort auf den Bericht erlassen wurde, wurde erstmals stattgegeben, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Bis dahin wurde politisch und in Verfahren davon ausgegangen, dass wir keines sind – was weitreichende Konsequenzen für die Nichtintegration in Deutschland hatte; vielmehr herrschte die Annahme, dass diese Menschen nur kurze Zeit bei uns seien, um dann in ihre Heimatländer zurückzukehren. Aber nahezu 50 Prozent von ihnen blieben in Deutschland. In dem Gesetz von 2004 wurde auch die Integration der Zugewanderten geregelt, besonders Integrations- und Sprachkurse sowie Wertevermittlung. Wichtig: Aber es ging ebenso um Integration durch Bildung, Arbeit und Wohnen sowie Beteiligung am öffentlichen Leben.

Was bleibt noch zu tun?

Wir haben bis heute kein Einwanderungsgesetz. 2004 ging es um die Begrenzung von Zuwanderung, nicht um Einwanderung. Damals sahen wir uns aufgrund der veränderten demografischen Lage – also mehr Ältere und weniger Geburten – vor der Notwendigkeit, mehr Arbeitskräfte wegen spezifischer Engpässe am Arbeitsmarkt ins Land zu holen. Und so ging es bis Anfang 2015 auch darum, eine Willkommenskultur zu entwickeln, um adäquate Voraussetzungen für eine Aufnahme von Menschen in unserem Land zu schaffen. Heute gilt noch immer als Regel, dass die Bewerbung um einen Arbeitsplatz in Deutschland vom Heimatland aus erfolgt.

Hatten Sie 2004 ein Flüchtlingsszenario wie 2015 vor Augen?

Auf den Zustrom von 2015 waren wir nicht vorbereitet, obwohl wir lange wussten, was sich in bestimmten Regionen des Vorderen Orients, Afrikas und Afghanistan zutrug und welcher Druck in den afrikanischen Ländern herrschte, legale Zuwanderung zu haben.

Politikwissenschaftler wie Stefan Luft postulieren den Abschied von Multikulti und sprechen nun von Flüchtlingskrise....

Natürlich haben wir eine Flüchtlingskrise – weltweit. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 45 Millionen auf der Flucht, heute sind es 65 Millionen. Außenpolitische Fragen wie „Wie geben wir Menschen eine Chance, in ihren Heimatländern zu bleiben?“ haben eine ganz neue Dringlichkeit erhalten. Schon bei der Internationalen Kommission ist uns vom damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, gesagt worden: Wenn es keine legale Einwanderung gäbe, kämen die Leute trotzdem, weil sie den Druck zu Hause nicht mehr standhalten könnten. Wir sind bereits ein multikulturelles Land. Abschied von Multikulti heißt Abschied vom „Nebeneinander“ hin zum „Miteinander“, mit wechselseitigen Lernen, mit gemeinsamen Werten, Wertschätzung der Menschen und Zusammenhalt.

Was hat sich also seit dem Bericht der Kommission geändert?

Heute geht es weniger um eine Willkommenskultur als um eine Begrenzung des Zuwanderungsstroms. Es geht um Abwehr und Rückführung in sichere Herkunftstaaten. Unsere öffentliche Diskussion ist aktuell davon bestimmt, wie wir verhindern, dass noch weitere Menschen kommen. Nehmen Sie nicht nur das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, sondern auch die Bemühungen in afrikanische Ländern, Regelungen herbeizuführen, den Zustrom nach Europa, aber speziell auch nach Deutschland zu begrenzen. Nehmen Sie ebenso die Neuausrichtung unserer Außenpolitik, die verstärkte Entwicklungshilfe für die hauptbetroffenen Länder und das Bemühen, mehr Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Unsere augenblickliche Diskussion steht folglich primär unter dem Ansturm der Flüchtlinge – nicht unter dem der Anwerbung von Arbeitskräften.

Ist diese Ausrichtung richtig?

Diese Diskussion haben wir nicht selbst gesucht, die wurde uns durch den Flüchtlingsstrom vorgegeben. Doch trotz der eingetroffenen Flüchtlinge kommen wir aus meiner Sicht nicht darum herum, bei den bestehenden Engpässen auf dem Arbeitsmarkt, ein Einwanderungsgesetz zu erlassen. Das ist aus meiner Sicht notwendig, um den Bedarf und die Interessen Deutschlands zu decken und um geregelte Formen in der regulären Einwanderung zu erzielen. Die Frage der Obergrenze in Form einer Zahl stellt sich für dieses Jahr weit weniger.

Weil sie an den Außengrenzen der EU gestoppt werden. Macht es sich Deutschland damit zu leicht?

Deutschland war 2015 am stärksten betroffen. Andere Länder haben schon sehr viel früher gesagt, sie könnten niemanden mehr aufnehmen; denken Sie an Polen, Ungarn, die Slowakei, Tschechien. Der Druck auf Deutschland war in 2015 extrem hoch.

Dennoch sagen Sie, Deutschland hat Bedarf an Zuwanderung?

Ja, dieser Bedarf muss durch legale Regelungen, sprich ein Einwanderungsgesetz, und die Neuordnung der Flüchtlingsfrage, gelenkt werden. Bei einem so gearteten Mechanismus müssen Sie immer bedenken, wie reagieren Menschen im Land auf die Zuwanderung, was brauchen die Flüchtlinge? Was bedrängt die Einheimischen? Wir hatten damals sehr stark im Blick, Verhältnisse zu schaffen, die uns vor Überforderung schützen. In dem Bericht der Kommission standen Stammsätze, Auswahlkriterien und Verfahren zur Gestaltung eines Einwanderungsgesetzes.

Die Forderungen der Kommission sind also aktueller denn je?

Ja, aber ich denke nicht nur für Deutschland. Denn die Migration ist weltweit ein vorrangiges Thema. Jordanien etwa sieht sich mit kaum zu bewerkstelligenden Flüchtlingszahlen über drei Millionen konfrontiert, ebenso die Türkei – das zeigt, wie aktuell und dringend Lösungen sind. Lösungen, die kein Land allein finden kann; Deutschland hat daher schon 1998 den Bereich Asylgesetzgebung in Teilen an die Europäische Union übergeben, ebenso wie die unterschiedlichen Aufenthaltsrechtsregelungen.

In einem Ihrer Büchen nannten Sie Migration und Integration einen Testfall für unsere Gesellschaft. Worin bestehen die größten Herausforderungen?

Der Testfall betrifft verschiedene Fragen. Etwa: Wie integrieren wir Menschen aus anderen Kulturen, nicht nur mit anderer Sprache, sondern mit anderem Lebensalltag? Ferner die Frage: Wie leben wir friedlich in wechselseitiger Achtung – vor der hier bestehenden Kultur und für die Menschen die aus anderen Kulturen kommen – zusammen? Denn Integration heißt nicht Assimilation, sondern wechselseitiges Lernen und Austauschen; allerdings ohne dabei auf unsere Grundwerte und Normen zu verzichten. Wer hier lebt, hat sich unserem Grundgesetz, unserer Verfassung und unseren Gesetzen gegenüber entsprechend zu verhalten. Er braucht auch einen Einblick in die Geschichte unseres Landes. Gleichzeitig gehört dazu, dass wir uns für die Kultur der Ankommenden öffnen, um zu verstehen, was wechselseitig gelernt werden muss. Und: Wieviel Andersartigkeit ist zu leben? Nehmen wir die Silvester-Ereignisse in Köln. Seitdem werden die Gegensätze mehr betont, als der Frage nachgegangen, wie wir friedlich miteinander leben können. Dabei ist es nicht der Islam in seinen Grundaussagen, der die Gefahr darstellt, sondern die Radikalisierung, die politische Interpretation des Islam. Für mich besteht ein weiterer Testfall darin, ob es uns gelingt, die Kulturen zusammenzuführen und gleichzeitig die verschiedenen Religionen zu achten, sie friedlich zu leben.

In der öffentlichen Debatte wird viel über Aufnahmefähigkeit diskutiert...

Ein Testfall ist auch: Wie vielen Menschen ermöglichen wir es, nicht nur Schutz bei uns zu finden, sondern in Bildung- und Arbeitswelt zu integrieren? Meine vorrangige Frage lautet heute, wie wir Bildung und Arbeit besser verbinden. Wie wir die Menschen besser in die Arbeitswelt integrieren. Je früher sie in den Ausbildungs- und Arbeitsprozess reinkommen, desto besser für unser Zusammenleben. Und dazu gehört auch die Wertschätzung der Menschen aus anderen Kulturen. Wir wollen ja schließlich auch, dass sie unsere Werte schätzen lernen – und das tut die Mehrheit ja auch. Es gibt aber eine Minderheit, auf die wir sehr achten müssen, wo wir uns selbst schützen müssen – vor dem Fanatismus, vor dem Rassismus, vor der Feindlichkeit, und dieser Schutz betrifft genauso die Muslime, die in großer Gefahr sind durch brutale Folterung und Ermordung durch den IS, den sogenannten Islamischen Staat.

Beunruhigt es Sie, dass es in vielen europäischen Ländern nationalistische Strömungen gibt? Und was wäre diesem Trend entgegenzusetzen?

Ob unsere Demokratie selbst auf dem Prüfstand steht? Das beunruhigt nicht nur mich, sondern viele. Diese nationalistischen Kräfte behaupten, dass alle Probleme von den Flüchtlingen ausgehen. Dadurch entstehen Spaltungen. Unsere Antwort darauf muss sein, dass wir den Menschen sagen, dass wir nicht nur die Flüchtlingsprobleme sehen, sondern die Sorgen aller Menschen. Wir beziehen unsere Menschen mit ein, sehen auch ihre Sorgen um die Familien, um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze, ob sie einen Arbeitsplatz finden. Wir

sehen nicht einseitig auf die Probleme der Flüchtlinge.

Die nationalistischen Bewegungen behaupten, dass wir von unseren Problemen geheilt wären, wenn die Flüchtlinge verschwänden...

Nein, das trifft nicht zu. Denn wir leben in einer globalen Welt. Das fordert allen Menschen Erhebliches ab. Aber 2015 hat uns gezeigt, dass wir mit Konflikten und Problemen am besten gemeinsam umgehen, gemeinsam uns verteidigen und nach Lösungen suchen. Man kann leichtfertig über die Demokratie sagen „Taugt nichts!“. Aber wenn man erstmal autoritäre Strukturen erlebt, in denen Menschen weder Meinungsfreiheit noch stabile Verhältnisse noch einen Arbeitsplatz haben, wird man sich wundern, wie sehr man es versäumt hat, die Probleme mit den Mitteln der Demokratie zu lösen.

Der Tagesspiegel hat Sie durchaus anerkennend „Querkopf“ genannt. Trifft die Bezeichnung zu?

Ein Querkopf möchte ich nicht sein. Ich bin in der Tat in die Politik gegangen, um an notwendigen Veränderungen mitzuwirken. Es geht mir darum, dass wir die Probleme, die anstehen so früh, wie sie anstehen, benennen und nicht verschieben. Um die demografische Frage beispielsweise wussten wir schon in den 1980er-Jahren. Für die Menschen ist es Gift, wenn ein Problem nicht beim Namen genannt, es tabuisiert wird und erst, wenn es gar nicht anders mehr geht, auf den Tisch kommt. Das verunsichert die Menschen. Dabei ist meine Erfahrung, dass wir die Probleme, die wir haben, mit den Menschen gemeinsam zur Sprache bringen, gemeinsam an Lösungen arbeiten: lokal, das heißt in den Gemeinden, in Städten und Dörfern, auf der Landes- und Bundesebene, europäisch und international. Unser Ansatz ist kein ethnischer, kein rassistischer, kein ausgrenzender. Wir gehen vom Menschen aus, von der Frage, was verbindet uns, was verpflichtet uns, welche Potenziale gilt es zu fordern und wertzuschätzen. Wie verbinden wir Individualität und Vielfalt, Anderssein mit Vertrautheit, Risiko und Sicherheit.

Zur Person:

Rita Süssmuth (Jahrgang 1937) war von 1988 bis 1998 Präsidentin des Deutschen Bundestags und zuvor mehrere Jahre Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Die Christdemokratin hält am Mittwoch, 16. November, ab 19 Uhr einen Vortrag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck zum Thema „Wanderungsbewegungen in und nach Europa“.