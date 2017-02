Jan Bera betreibt auf dem Gärtnerhof Oldendorf eine solidarische Landwirtschaft. (Jan-Felix Rasch)

Regional ist das gewiss nicht. Ökologisch auch nicht. Aber im Supermarkt ist es normal, schließlich wollen wir auch im Winter gerne mal ein paar Erdbeeren essen. Das geht im Konzept von Jan Bera und seinem Gärtnerhof Oldendorf nicht. Muss es aber auch nicht. Der Landwirt beweist, dass es auch anders geht.

Bera ist seit dem Jahr 2012 Pächter des Gärtnerhofes in Oldendorf. Er hat dann mit dem Aufbau einer solidarischen Landwirtschaft begonnen. Das bedeutet, er beliefert einen festen Kundenstamm mit sogenannten Ernteanteilen.

Im Gewächshaus hat Bera gerade Karotten gepflanzt. Spinat und verschiedene Salatsorten wachsen bereits. (Jan-Felix Jasch)

Ein Ernteanteil ist dabei so viel, wie ein erwachsener Mensch am Tag essen kann. Kocht eine vierköpfige Familie also täglich frisch, benötigt sie dafür zwei Ernteanteile. Das sei allerdings eher seltener der Fall, erklärt Bera. Meistens reiche ein Ernteanteil länger aus.

Regional-saisonales Gemüse und Brot im Angebot

Das Besondere ist, dass ein Ernteanteil genau die Gemüsesorten umfasst, die eben zu der jeweiligen Zeit auf dem Hof wachsen. Bera kann seine Kunden jedoch auch mit Brot beliefern, da er mit der Backstube Am Mühlenberg aus Lilienthal kooperiert. Bereits ab März wird das Angebot des Gärtnerhofes erweitert.

Die meisten Bauern greifen im Winter auf Feldsalat und im Sommer auf Tomate zurück, da sie den höchsten Ertrag erzielen. Nicht so jedoch Bera. Er baut das an, von dem er glaubt, dass die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft es essen wollen.

Oft spricht er auch mit den Menschen, um zu erfahren, was sie gerne essen. So versucht er auch im Winter, eine bunte Mischung anzubieten. Das sei natürlich witterungsbedingt nicht immer einfach. Gerade hat er Karotten ausgesät. „Da hoffe ich natürlich, dass es nicht noch einmal sehr kalt wird“, sagt der Landwirt.

Kunden tragen das finanzielle Risiko

Das Konzept einer solidarischen Landwirtschaft sieht vor, dass ein fester Kundenstamm die Produktionskosten eines Hofes für ein Jahr übernimmt. Im Gegenzug erhalten sie die gesamten Erzeugnisse. Dadurch wird das Risiko des Landwirtes minimiert und die Verbraucher bekommen regionale und saisonale Gemüseerzeugnisse, zu denen sie einen Bezug haben.

Die Verbrauchergemeinschaft des Gärtnerhofes ist die „Solidarische Landwirtschaft Oldendorf e.V.“. Einmal im Jahr treffen sich alle Mitglieder des Vereins und kommen zu einer geheimen Bieterrunde zusammen. Vorher stellt der Landwirt, in diesem Fall also Bera, die Zahlen für das kommende Wirtschaftsjahr vor. Alle Kosten werden so transparent und einfach wie möglich dargestellt. Aus diesen Zahlen errechnet sich dann ein Richtpreis pro Ernteeinheit.

Jeder Kunde zahlt so viel wie er mag

In der Bieterrunde kann dann jedes Mitglied aufschreiben, wie viel es bereit ist, zu bezahlen. „Wer meint, besser zu verdienen, schreibt mehr auf. Wer glaubt, wenig zu verdienen, schreibt weniger auf“, erklärt Bera. Klar ist nur, dass die Produktionskosten des Hofes gedeckt werden müssen. Außerdem sollte eine gewisse Rücklage für zukünftige Investitionen gebildet werden können. Sind diese Kosten gedeckt, kann die Bieterrunde beendet werden. Sind sie es nicht, kommt es zu einer weiteren Runde.

Als Bera 2013 bei der ersten Bieterrunde gewesen ist, mussten drei Runden veranstaltet werden. Auf der jüngsten Auktion, Ende Januar, wurde nur einmal geboten. Erfahrungsgemäß liegt der Richtwert um 75 Euro pro Monat. Im Gegenzug gibt es dafür rund drei Kilogramm Gemüse pro Woche.

Die Verteilung der Ernteanteile erfolgt über sogenannte Depots. Diese beliefert Bera mit seinem Team einmal in der Woche mit Gemüse. Dann haben die Verbraucher Zeit, ihre Nahrung abzuholen. „Wer da war, hängt seine Wäscheklammer auf die rechte Seite“, sagt Bera.

Es funktioniert nur mit Solidarität

Was er meint, ist ein Brett an der Wand. Jeder Verbraucher hat eine persönliche Wäscheklammer. Auf der linken Hälfte des Brettes steht: „Kommt noch.“ Rechts steht „War da.“ Wer also sein Gemüse abgeholt hat, hängt seine Klammer auf die rechte Seite.

So sieht jeder, wie viel Gemüse noch da sein müsste und wie viel er mitnehmen kann. Dabei wird auf die Solidarität der Menschen gesetzt, dass nicht der erste alles einsteckt. „Das habe ich allerdings auch noch nie erlebt“, sagt Bera.

Es sei viel mehr so, dass die Menschen im Zweifel eher weniger nehmen, sodass der letzte dann schon mal sehr viel Gemüse mitnehmen muss. Die Depots liegen im Bremer Umland, in Bremerhaven und in Oldendorf, aber auch im Bremer Viertel gibt es eins. Ein Depot muss übrigens keine besonderen Ansprüche erfüllen, es sollte halbwegs kühl sein. Geeignet sind Garagen oder Keller.

Potenzial für dreimal mehr Kunden

Aktuell umfasst die Solidarische Landwirtschaft Oldendorf rund 50 Mitglieder. Alle werden von Beras Hof versorgt. Bis zu 150 Menschen könnte er versorgen. „Wir hoffen, dass es noch mehr Mitglieder werden.“ Und die Aussichten sind gut.

Als das System der solidarischen Landwirtschaft in den 1980er Jahren aus den USA nach Europa kam, begann zunächst der Buschberghof bei Hamburg damit. Auch Bera hat sich das System dort angeschaut und sich inspirieren lassen. Als er dann 2012 den Gärtnerhof übernahm, gab es 24 Höfe in Deutschland, die nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft anbauten.

Mittlerweile sind es über 100. Und Bera glaubt weiter an eine Steigerung. „Die Menschen wollen einfach wieder wissen, woher ihr Gemüse kommt und wie es angebaut wird.“ Das sei nicht immer so gewesen.

Was gut aussieht muss nicht besser schmecken

Einige Tierrassen und Pflanzensorten seien durch Züchtungen nahezu verschwunden. Bera nennt das Beispiel der Tomaten: „Sie sollen groß und rot sein. Sie dürfen nicht reißen.“ Das seien gängige Vorstellung, die sich in den Theken der Supermärkte durchgesetzt hätten. Dabei seien diese Tomaten im Geschmack sicher nicht die Besten.

In seinen Gewächshäusern baut er daher eine Mischung an. 32 Sorten sind für dieses Jahr geplant. Ein Drittel wird mit den großen Roten bestückt. Ein weiteres Drittel mit Gutschmeckenden. Auf dem letzten Drittel baut er die 30 restlichen Sorten an, „dann ist für jeden etwas dabei“, hofft er. Auch dafür steht Bera.

Er will den Verbrauchern Entscheidungen abnehmen. Denn diese seien durch das Angebot im Depot ein Stück weit vorgegeben. „Ich habe dann Gemüse und muss überlegen, was ich damit anstelle.“ Häufig sei es anders herum gewesen.

Bera steht aber auch für eine traditionelle Produktionsweise. Dünger verwendet er nur aus eigener Produktion. Er wolle sich nicht abhängig machen, sagt er. Das Einzige, sei sein Trecker. Der brauche noch Diesel. Aber sonst produziere er jeden Dünger und das meiste Saatgut selbst. Und die Verbraucher scheinen es zu würdigen, das System kommt an. Vielleicht braucht auch Bera dann noch mehr Wäscheklammern auf seinem Hof.