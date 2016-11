Ein 27-jähriger Ritterhuder hat seine Ex-Partnerin phasenweise im 30-Sekunden-Takt angerufen. Er wurde nun wegen Stalkings verurteilt. (Symbolfoto) (dpa)

Ein heute 27-jähriger Ritterhuder und seine Osterholz-Scharmbecker Partnerin hatten sich Ende des vergangenen Jahres getrennt. Für die jetzt 35-Jährige bedeutete das eine monatelange Tortur von Mitte Januar bis Mitte Juli dieses Jahres. Aufgelistet hatte die Staatsanwältin eine unendliche Reihe an Telefonanrufen an die Ex-Partnerin, an einem Tag bis zu 35 Mal, ein anderes Mal 23 Anrufe nachts oder Anrufe abends im 30-Sekunden-Takt. Nächtliches Klingeln an der Haustür, Beschimpfungen wie Hure, Drohungen wie „irgendwann brennt dein Haus“ bis hin zu einer Handgreiflichkeit. Sieben Seiten lang war die Anklageschrift.

Vor dem Strafrichter hatte sich der Ritterhuder wegen Nachstellung, auch als Stalking bekannt, zu verantworten. „Wer einen Menschen unbefugt nachstellt, indem er seine räumliche Nähe aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt herzustellen versucht und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft“, heißt es im Strafgesetzbuch. Im vorliegenden Fall allerdings gibt es sogar den Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Denn das Opfer ist in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung gebracht worden.

Erschöpfungs-Syndrom, Ängste und Depressionen

Die Anrufe räumte der Angeklagte im Großen und Ganzen ein. Doch wich die Darstellung und Interpretation seiner Taten erheblich von der Anklage ab. Da seien auch „Signale“ von seiner Ex-Partnerin ausgegangen. Sie habe ihm Zeichen gegeben, sagte er zur Staatsanwältin auf die Frage, warum er seine Ex-Partnerin mit Anrufen „bombardiert“ hätte. „Die Kontakte waren nicht immer einseitig gewesen.“ Im Auge habe er auch gehabt, dass es nicht zu einer „Schlammschlacht“ komme, so der Ritterhuder. Gleichwohl räumte er ein, „dass ich Mist gebaut habe“. „Das war ein Fehler, wieder zu ihr zu kommen.“ Zum Prozess kam er aus der Untersuchungshaft, weil er zuvor seiner Ex-Partnerin gedroht hatte, nicht vor Gericht auszusagen. Zum Ende des Prozesses zeigte sich der Angeklagte kooperationsbereit. Er verwies darauf, dass er Wohnort und seinen Arbeitsplatz in Osterholz-Scharmbeck wechseln wolle, um Abstand zu gewinnen und einzuhalten.

Atteste, die der Strafrichter vorlas, bescheinigten der Frau, dass sie wegen der Nachstellungen ein Erschöpfungs-Syndrom, Ängste und Depressionen davon getragen hatte. Dieses alles zog eine Erwerbsunfähigkeit nach sich. Mehrfach hatte die Kreisstädterin die Polizei rufen müssen, um ihre Ruhe für sich und ihre zwei Töchter zu finden. Wenngleich die Beziehung am Anfang gut lief, ging es nach den Schilderungen der 35-Jährigen mit den Jahren Stück für Stück bergab. Das Ganze sei über die Zeit von „Auf und Abs“ gezeichnet gewesen. Auf die Frage des Richters, ob sie mit den Versuchen der Kontaktaufnahme einverstanden gewesen sei, sagte die Frau: „Nein. Er kann mich nicht mehr überzeugen.“

Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt

Beide haben inzwischen neue Partner: Die Kreisstädterin ist seit Ende November 2015 neu liiert. Der Ritterhuder ist seit Mitte des Jahres mit einer 36-jährigen Bremerin zusammen. Beide wurden vom Strafrichter als Zeugen verhört. Die 36-Jährige wusste um die Probleme ihres Freundes mit seiner Ex-Partnerin. Auf die Frage des Richters, ob sie ihre aktuelle Beziehung als harmonisch bezeichnen würde, kam ein klares „Ja“.

Mit dem Strafverfahren ging ein Adhäsions-Verfahren einher. Adhäsion heißt anhaften. Damit macht der Antragsteller, in diesem Fall die Kreisstädterin, im Strafverfahren auch zivilrechtliche Ansprüche geltend. Beide Parteien einigten sich darauf, dass der Ritterhuder seiner Ex-Partnerin 2000 Euro Schmerzensgeld zahlt.

Der Strafrichter verhängte schließlich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwältin hatte ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe gefordert.