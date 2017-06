Keine zwei Monate ist das Rehkitz geworden. Ein Hund, der während der Brut- und Setzzeit unangeleint im Wald lief, riss es. Der verantwortliche Halter hat sich nicht beim Jagdaufseher gemeldet. (Andre Stullich)

Das Rehkitz ist keine zwei Monate alt geworden. Dicke Fliegen krabbeln bereits auf seinem toten Körper, als Jagdaufseher Andre Stullich den Kadaver am Rand eines Rückewegs im Stoteler Wald findet. Die Wunden am Kopf des Kitzes sind für ihn leicht zu lesen. „Das war ein Hund“, sagt Stullich und tippt auf ein kleineres, etwa kniehohes Tier. Dafür spreche der Bisswinkel. „Es wird gedauert haben, bis es tot war.“

Wolf und Fuchs schließt der Jagdaufseher aus. „Der Wolf hätte mit seinen kräftigen Kiefern den Kopf des Kitzes direkt geknackt; und der Fuchs hätte es mitgenommen, der hat jetzt Nachwuchs.“ Andre Stullich ist wütend. Allerdings nicht auf den Hund, sondern auf dessen Halter. Der hätte sein Tier an der Leine führen müssen. So will es das Gesetz, denn die Brut- und Setzzeit endet erst am 15. Juli in Niedersachsen. Bis dahin gilt Leinenzwang.

„Wie bei so vielen Dingen ist der Mensch das Problem“, sagt Ingo Laschat, Ordnungsamtsleiter der Samtgemeinde Hambergen. Er habe sich ans Gesetz zu halten und den Hund zwischen dem 1. April und dem 15. Juli an der Leine zu führen. Der Tod des Rehkitzes im Stoteler Wald zeige einmal mehr, wie wichtig diese Regel sei. Es gebe aber immer wieder Hundehalter, die dies nicht einsähen. „Wir sind da hinterher“, versichert Laschat. Erst 2016 seien sie in einem Fall bis vors Amtsgericht gezogen. „Die Halterin wollte gar keine Einsicht zeigen und hatte selbst gegen das Bußgeld Einspruch erhoben“, erinnert er sich. Aber das Gericht gab der Verwaltung recht. Ein besonderer Fall für Laschat. „In der Regel reicht die Beratung der Halter.“ Kam es in der Vergangenheit doch zum Bußgeldbescheid, bewegte sich der Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich, berichtet er. Per Gesetz ist ein Bußgeld bis zu 5000 Euro möglich.

Kein Einzelfall

Seine Ritterhuder Kollegin Gudrun Wulfhorst hat ähnliche Erfahrungen mit Hundehaltern gemacht. Genau wie Laschat setzt sie zunächst auf das Mittel der Belehrung. Auch verschaffe sie sich stets einen persönlichen Eindruck von dem Hund, unterscheide zwischen wirklich betagten Tieren und Jungspunden, zwischen solchen, die für ihre Halter jederzeit abrufbar sind und jenen, die das Kommando selbst übernehmen. „Aber einen Fall mit einem gerissenen Rehkitz haben wir noch nicht gehabt“, sagt sie.

An einem Rückeweg hat Andre Stullich das tote Kitz gefunden. Ein Blick auf die Handy-Fotos hilft, den Fundort wiederzufinden. (Brigitte Lange)

Das weibliche Kitz, das im Stoteler Wald gerissen wurde, ist kein Einzelfall. Davon geht Kreisjägermeister Heiko Ehing aus. „Absolute Zahlen gibt es dazu zwar nicht“, sagt er. Aber die Jäger führten Listen über die getöteten Tiere – egal ob geschossen, vom Auto erfasst oder auf andere Weise gestorben. Ehing ist überzeugt: „Die Dunkelziffer dürfte hoch sein.“ Denn wenn ein Hund nicht angeleint sei und ein Kitz neben ihm hoch kommen würde, „dann geht der Jagdtrieb mit ihm durch“.

„Dann macht es klick; da wird beim Hund ein Schalter im Gehirn umgelegt“, stimmt ihm Andre Stullich zu. Völlig egal, wie ruhig das Tier sonst sei. In so einem Fall würde der Jäger in ihm durchgehen. Viele Halter würden das nicht wahrhaben wollen. „Der tut nichts, der macht nichts, der hat nie was getan“, höre er immer wieder, wenn er sie auf den Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit hinweise.

Im besten Fall würden sie sich daraufhin entschuldigen, den Hund anleinen und erklären, daran hätten sie gar nicht gedacht. Im schlechtesten würden sie ihm an den Kopf knallen: „Ihr schießt die Rehe doch auch ab.“ Zum Glück würden sich aber die meisten Hundehalter, die regelmäßig in den Stoteler Wald kämen, an den Leinenzwang halten.

Dass ein Hundehalter einen Riss dem Jagdpächter meldet, haben weder Heiko Ehing noch Andre Stullich je erlebt. Die würden sich „verpieseln“. „Hätte der Halter dieses Rehkitz nicht am Weg liegen lassen, sondern ins Gebüsch geworfen, wäre auch dieser Fall nicht bekannt geworden“, nennt Stullich einen weiteren Grund für die vermutete hohe Dunkelziffer an Rissen.

Zeugen gesucht

So aber war es ein aufmerksamer Spaziergänger, der Donnerstagmittag Andre Stullich alarmierte. Als der Jagdaufseher einige Stunden später das tote Tier fand, „war die Leichenstarre noch nicht weit fortgeschritten und die Augen noch klar“. Wahrscheinlich sei das Kitz erst kurz vor dem Auffinden – also im Laufe des Vormittags – gerissen worden, vermutet er. Ein anderes Spaziergänger-Paar, das ihm beim Bergen des Kadavers begegnete, berichtete, einen Mann mit einem mittelgroßen, braunen Hund vormittags an der Fundstelle gesehen zu haben. Er habe sich schnell entfernt. Dieser Hundehalter, so hofft Andre Stullich, könnte vielleicht etwas über den Riss wissen, hat vielleicht etwas beobachtet. „Ich suche ihn als Zeugen“, sagt er.

Dieser Mann sowie jeder, der zur Klärung des Falls beitragen kann, solle sich entweder an die Untere Jagdbehörde beim Landkreis Osterholz (Telefon: (04791) 930 419) oder bei Kreisjägermeister Heiko Ehing melden.