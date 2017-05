Tut tut, hier ist das Taxi: Ein Dreijähriger aus Ritterhude wollte seine Schwester abholen - mit dem Auto (Symbolbild). (action press)

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es Dienstagmittag in Ritterhude gekommen. Wie die Polizei Verden/Osterholz mitteilte, war gegen 16 Uhr ein Auto in der Brahmsstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Soweit so gut. Nichts Ungewöhnliches.

Doch dann bemerkte die Polizei den Fahrer des Autos: Am Lenker des Renaults hatte ein Dreijähriger gesessen. Dieser wollte seine Schwester von der Schule abholen und hatte kurzerhand die Autoschlüssel seiner Eltern stibitzt.

Dreijähriger betätigte den Anlasse

Als sein Vater bemerkte, dass der Junge zum Auto gegangen war, versuchte er noch das Unglück zu verhindern. Doch der Dreijährige hatte inzwischen den Anlasser betätigt und war losgerollt. Der Vater lief neben dem Auto her und hämmerte gegen die Scheibe, doch ohne Erfolg. Der Junge ließ sich ebenso wenig bremsen wie der Wagen.

Das Auto kam schließlich auf der abschüssigen Straße ins Rollen - sehr zum Erstaunen einer Nachbarin, die den Kleinen auf dem Sitz stehend und lenkend vorbeirollen sah. Die Fahrt endete schließlich nach rund 100 Metern im Vorgarten einer Nachbarin.

Glück im Unglück: Am Zaun und am Auto entstand geringer Sachschaden. Der kleine Autofahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. (isc)