Bei der Einweihung der "Donuts" war die Welt noch in Ordnung. Es war der erste öffentliche Auftritt von Andreas Groch. (Peter von Döllen)

Hambergen. Im Oktober vergangenen Jahres trat der neue Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule in Hambergen (KGS), Andreas Groch, das erste Mal öffentlich in Erscheinung. Anlass war die Vorstellung zweier neuer Spielgeräte auf dem Schulgelände, den sogenannten Donuts. Finanziert wurden sie hauptsächlich vom Förderverein der KGS. Für die scheidende Lehrerin Irene Götter war es damals fast ein Märchen: "Die fleißigen Mitglieder des Vereins schmierten tagein und tagaus viele, viele Brötchen und verkauften die für wenig Geld an hungrige Schüler. Weil die noch fleißiger viele belegte Brötchen verschlangen, kam viel Geld zusammen.“ Auch Andreas Groch freute sich mit dem Verein und den Lehrern. Jetzt, nur ein halbes Jahr später, erscheint das Verhältnis zwischen Schulleitung und Förderverein wenig märchenhaft.

„Wir schaffen das nicht mehr“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Marlies Lücken. Bei einer außerordentlichen Versammlung verkündete sie das Aus für das Schülercafé. Selbst die Auflösung des Vereins steht zur Diskussion. Davon aber soll zunächst abgesehen werden. Das Restvermögen würde dann laut Satzung an die Gemeinde gehen. „Wir wollen aber das Geld für die Schule und die Schüler verwenden“, betont Lücken. Die Café-Schließung aber ist beschlossen.

Bei der Einweihung der "Donuts" war die Welt noch in Ordnung. Es war der erste öffentliche Auftritt von Andreas Groch. (Peter von Döllen)

Als Schuldigen der Misere sehen sie Schulleiter Andreas Groch. Er habe unhaltbare Forderungen für den Betrieb des Cafés gestellt. Das Sortiment sei zu ungesund, enthalte zu viel Zucker. Zudem würden hygienische Vorschriften beim Verkauf nicht beachtet. Inzwischen haben sich die Vereinsverantwortlichen erkundigt. „Es war alles legal und korrekt, was wir gemacht haben“, betont Lücken. Ein Hygieneexperte habe ihnen das bestätigt. In der Realität klaffe zudem eine Lücke zwischen Wollen und Machbarem. Es nütze wenig, beispielsweise Obst anzubieten, wenn Schüler es nicht wollen.

Was den Müttern und Vätern aber am meisten sauer aufstößt, ist die Art und Weise mit der Groch ihnen begegnet sein soll. Er neige dazu, Gesprächspartner allein zu sich in das Büro zu zitieren – was viele als unangenehm empfanden. Selbst Schüler würden über Lautsprecher zum Schulleiter gebeten, wie Mütter erzählen. Fakt ist: Dem Förderverein sind die ehrenamtlichen Helfer weggelaufen. Ein Neustart wäre kaum noch möglich, selbst wenn es zu einer Einigung käme. Groch soll gegenüber den Vereinsmitgliedern schon durchblicken lassen haben, er habe einen Plan B. Der Streit um das Schülercafé könnte nur die Spitze des Eisberges sein. Bei der Sitzung des Fördervereins waren auch Lehrer, die sich im Ruhestand befinden. Sie fürchten einen Verlust an Wertschätzung. Die KGS habe sich in 16 Jahren einen guten Ruf erarbeitet. Und der Förderverein habe einen großen Anteil daran. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit den Eltern immer großgeschrieben worden.

Andreas Groch ist seit einigen Monaten Leiter der Kooperativen Gesamtschule Hambergen. (Peter von Döllen)

Projekte, wie die Patenschaft mit dem Nabu, bei der Schüler sich für heimische Moore einsetzen, wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Die Schülerfirma, die Jugendlichen erste Eindrücke aus dem Berufsleben vermittelt, steht laut Eltern auf der Kippe. Viele Eltern aus dem Landkreis Cuxhaven oder der Gemeinde Worpswede wählten die KGS bewusst aus - auch weil sich Eltern einfach und konstruktiv einbringen konnten. Zwischenzeitlich mussten Plätze sogar im Losverfahren vergeben werden. „Ich bin entsetzt, wie dieses Erbporzellan nun offensichtlich gerade zerschlagen wird“, sagt der frühere Lehrer Klaus-Dieter Lüken. Er war von Anfang an dabei. „Es war viel Arbeit, bei der uns die Eltern gut unterstützt haben.“

Schulleiter Andreas Groch war trotz mehrerer Versuche für die Redaktion bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

„Wir schaffen das nicht mehr.“ Marlies Lücken, Förderverein-Vorsitzende