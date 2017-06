Das frühere Firmengelände von Organo-Fluid in einer Luftaufnahmen vom September 2015. (Steffen von Deetzen)

Eine Bauanfrage von Wolfgang Koczott mischt die Gemüter auf. Der ehemalige Geschäftsführer der Firma Organo-Fluid will am Sachsenring 12 in Heilshorn ein Labor samt Technikum bauen. Sein Unternehmen, die Firma „Entwicklung Planung Applikation“, kurz EPA, hat dazu einen Bauantrag bei Stadtverwaltung und Landkreis eingereicht.

Die Mitglieder im Ratsausschuss für Planung und Stadtentwicklung haben dem Anliegen indes eine Abfuhr erteilt. Kurz nachdem der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, sprachen sie sich einstimmig dafür aus, den Bauantrag vorerst zurückzustellen. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind der Empfehlung per Beschluss inzwischen gefolgt. Eine Gesetzesnovelle im Baurecht gibt ihnen die Möglichkeit dazu.

Es geht um Paragraf 15 des Baugesetzbuchs. Danach kann eine Bauanfrage von der Genehmigungsbehörde unter bestimmten Bedingungen für längstens zwölf Monate zurückgestellt werden – und noch mehr. „Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Baugenehmigungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Entscheidung nach Satz 1 um höchstens ein weiteres Jahr aussetzen“, so der Gesetzestext.

Koczott plant im neuen Labor unter anderem die Analyse von Lösemittelgemischen, Produkten und Kunststoffen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Es geht es um Trennverfahren für die Wiederverwertung der Inhaltsstoffe, um Rezepturherstellung für Anwendungen für Oberflächenreinigung und um Oberflächenbeschichtung. Im Technikum sollen derartige Verfahren auch zur Entlackung erprobt werden.

Störfälle verhindern

Die Stadt hat bereits beschlossen, die Bebauungspläne für den Industriepark Heilshorn zu ändern. In Zukunft sollen bauliche und technische Maßnahmen festgelegt werden, welche die Folgen von Störfällen verhindern oder minimieren. „Das beantragte Bauvorhaben könnte den künftigen Entwicklungsvorstellungen entgegenstehen. Aus diesem Grund hält die Verwaltung es für geboten, für das Bauvorhaben eine Zurückstellung beim Landkreis Osterholz zu beantragen“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Die Verwaltung werde in der Ausschusssitzung am 19. September eine Veränderungssperre vorlegen, welche als Satzung zu beschließen wäre. Danach wäre der nötige Bebauungsplan innerhalb von zwei Jahren, mit Verlängerung insgesamt von drei Jahren, aufzustellen.

Der einstige Organo-Fluid-Geschäftsführer Wolfgang Koczott erwarb das Grundstück bereits vor dem Ritterhuder Unglück erworben, wie Landkreis-Sprecher Marco Prietz auf Nachfrage der Redaktion im September vergangenen Jahres erläutert hatte (wir berichteten). Bereits 2015 sei eine Baugenehmigung für die Nutzung als „Reparatur- und Wartungswerkstatt, Metallverarbeitung, Apparatebau“ erteilt worden.

Nach der Explosion der Chemie-Recycling-Firma Organo Fluid im September 2014 waren verkohlte Tanks auf das Gelände am Sachsenring gebracht worden. Damals hieß es, die Gerätschaften würden dort geprüft und nach Möglichkeit auch zur weiteren Verwendung aufgearbeitet. Die teilweise verformten Stahlteile, die dort unter einem Dach an der Halle lagerten, waren von der Betonstraße aus gut zu sehen. Jetzt will Wolfgang Koczott den Betrieb erweitern.

Der Fall müsse zunächst genau geprüft werden, betont Baudezernent Sven Uhrhan. Im Gespräch mit der Redaktion sichert er zu, der Bauantrag werde wie jeder andere behandelt. „Aber aufgrund der Erfahrungen, die Menschen im Landkreis und in Ritterhude gemacht haben, wollen wir ausschließen, dass wieder eine Gefahr davon ausgeht.“

Entscheidend sei nicht der jeweilige Gefahrenstoff an sich. „Im Fokus steht das Zusammenwirken von Gefahrenstoffen innerhalb eines Gebietes“, erläutert Uhrhan die Sachlage. Das Zurückstellen des Bauantrags sei solange möglich, bis die Prüfung des Anliegens abgeschlossen ist.

Für Heilshorns Ortsvorsteher Holger Heier (SPD) ist die Sache klar. Er hatte sich in der Sitzung zu Wort gemeldet. „Was in Ritterhude war, wollen wir nicht in Heilshorn haben.“