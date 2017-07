Beim Stadtfest in Osterholz-Scharmbeck sind die Bands die Hauptattraktion. Dieses Jahr rockten die Musiker von Afterburner wieder die Fest-Gänger. (Peter von Döllen)

Tjalf Hoyer greift zum Mikrofon: „Wir sind wieder da“, ruft er, „und Ihr seid auch da.“ Die Afterburner und ihr Sänger bringen den Marktplatz am Sonnabend zum Kochen. Bei ihren harten Beats und schnellen Hits kann kaum ein Besucher still bleiben. Viele tanzen vor der Bühne. Die Stimmung ist ausgelassen.

Es ist ein toller Sommerabend im Juli. Die Afterburner sind nicht nur Lokalmatadoren. Die Jungs haben das Stadtfest jahrelang bereichert. Die Band versteht sich als Bewahrer des Rock und gibt Songs der 60er, 70er und 80er mit neuen Ideen und eigenen Impulsen ihre ursprüngliche Ausdruckskraft zurück. Einige Jahre fehlten die Jungs jedoch beim Stadtfest, pausierten. Die Kuhmusiker von „United Four“ übernahmen in dieser Zeit die Aufgabe, das Stadtfest-Publikum zu rocken. Dieses Jahr sind die Afterburner, die ehemalige Schulband des Gymnasiums, aber wieder zurück und machen Stimmung.

OHZ (Peter von Döllen)

Und natürlich sind die Rocker wieder die Headliner des Festes. Aber sie sind nicht allein: An der Kirche, einige Schritte entfernt, tanzen die Besucher zu der Musik der Soulgruppe „Flying Soul Toasters“. Sie sind als zweiter Headliner für ein wenig ruhigere Musik zuständig. Auch dort geht es heiß her. Die Soul-Musiker hatten schon voriges Jahr beim Stadtfest mit tanzbaren Rhythmen, Blues und Funk sowie Titeln, die man von Filmen wie “Blues Brothers” und “Commitments” kennt, begeistert.

Das Stadtfest ist ein Sommerfest, bei dem alles passt. Seit 26 Jahren steht es in der Kreisstadt für viel Musik, Party und gute Laune. Die bunte Mischung aus Musik, Essen, Trinken, Spaß und einem Schuss Kirmes kommt an. Frühschoppen am Sonntag, Spiele und gute Laune auf der Kindermeile oder Gottesdienst an der St. Willehadi Kirche ergänzen das Angebot. Beim Stadtfest trifft sich Osterholz-Scharmbeck und Umgebung. Überall laufen sich Bekannte über den Weg. „Ach hallo – lange nicht gesehen. Wie geht es denn so?“, ist dann zu hören. Und: Das Stadtfest bietet für jeden etwas Tolles. Überhaupt zeigt sich das Stadtfest bei seiner 26. Auflage wieder sehr familienfreundlich.

Für das etwas ruhigere, aber nicht weniger mitreißende Kontrastprogramm zum Repertoire der Afterburner sorgen die Flying Soul Toaster (links). Afrikanische Rhythmen klingen bei den Stücken der Band Raoky an (rechts). (Peter von Döllen)

Der Sonntag gehört den Familien. Nach einem Jahr Pause ist die Kindermeile am Sonntag wieder dabei. Die elternlose Meile sorgt dafür, dass bei Kindern keine Langeweile aufkommt. Die Kirmesbuden locken mit Spielen, Süßigkeiten und Eis. Beim Frühshoppen sorgen Simple Three und Friends für Stimmung. Tanz-Vorführungen vom Gym und aus Buschhausen bieten Abwechslung. Shanty Chor, Till Simon mit deutschem Pop und das Piet Gorecki Quartett mit Jazz, Blues, Soul bringen weitere Musikstile in das Programm. So wird der Sonntag zu einem entspannten Wochenabschluss.

Neben allem Rummel: Die Musik spielt beim Stadtfest immer noch die größte Rolle. Am Sonntag dürfen "Tactless" mit Rock & Pop Cover-Songs sowie "Reading the Radio" mit Jazz-Rock zeigen, was sie können. Die Bands der Kreismusikschule haben inzwischen ihren festen Platz beim Stadtfest.

Die junge Band LENNA macht sich gerade auf, die Musikszene ein wenig aufzumischen. (Peter von Döllen)

Schon weiter sind „LENNA“. Die junge Gruppe macht sich gerade auf, die Musikszene ein wenig aufzumischen. Auch beim Stadtfest können sie mit ihrem Power-Pop überzeugen. Viel Beifall ist der Lohn für den Auftritt am Sonnabendnachmittag. Zur gleichen Zeit präsentieren die vier Jungs von Raoky handgemachte Musik zwischen Soul, Pop, Raggae, Folk, Funk, Rock, Blues, World, Jazz, die sie mit einem kräftigen Schuss afrikanischer Rhythmen würzen. Am Freitagabend hatten die Coverbands Unique und Good Wipes die Besucher für das Stadtfest aufgewärmt.

Während nun die Aufräumarbeiten längst begonnen haben, gehen die Planungen für das Stadtfest im kommenden Jahr schon wieder los.

