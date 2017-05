Anhalten, bitte: Ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle (Symbolbild). (dpa)

Nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle eines Autofahrers ist ein Polizist durch einen Biss verletzt worden. Dies teilte die Polizei Verden/Osterholz am Freitag mit. Demnach hatten Polizisten den 48-Jährigen in der Nacht zu Freitag auf der Lilienthaler Allee in Lilienthal für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Sie stellten einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest.

Als die Beamten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus brachten, wehrte dieser sich massiv. Um die Blutuntersuchung zu verhindern, biss er einen 35 Jahre alten Beamten. Jetzt muss sich der betrunkene Autofahrer nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cah)