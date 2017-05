Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen - hier bei einem Besuch vor elf Monaten in Garlstedt - hat den Bundeswehrverband gegen sich aufgebracht. Das zeigte sich gestern bei einer Verbandsversammlung in der Logistikschule. (Peter von Döllen)

Auch am vierten Tag nach Ursula von der Leyens Fernsehinterview ist die Empörung bei Oberstleutnant Andreas Brandes noch nicht verraucht. Der Landesvorsitzende des Bundeswehrverbands war am Donnerstag in der Garlstedter Logistikschule bei einer Bezirksversammlung zu Gast. Auch dort waren die Äußerungen der Verteidigungsministerin vom Sonntagabend beherrschendes Thema.

Die Ministerin hatte in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ erklärt, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem und „offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen“. Das hätten die Skandale der vergangenen Wochen gezeigt, bei denen rechtsextreme Umtriebe, sexuelle Übergriffe sowie Erniedrigung und Schikanen öffentlich geworden waren. Andreas Brandes erklärte gestern im Gespräch mit unserer Zeitung: „Eine solche Pauschalverurteilung verbietet sich.“ Der Bundeswehrverband als Interessenvertretung der Soldaten wende sich gegen einen Generalverdacht.

Die Ministerin habe selbstverständlich das Recht und auch die Pflicht, Probleme in der Truppe anzusprechen und ihnen angemessen nachzugehen, räumte Brandes ein. Und bei den Vorkommnissen in Pfullendorf, Bad Reichenhall, Sondershausen und Illkirch handele es sich ohne Zweifel um eklatante Fehlentwicklungen. „Aber wenn ich große Wäsche mache, dann sortiere ich die Kleidung doch vorher, sonst gibt es in der Maschine ein einziges Chaos.“ Es sei freilich nicht zu übersehen, dass sich die Ministerin im Bundestagswahlkampf befinde.

Der Soldatensprecher ist in Munster seit zehn Jahren als Personalrat tätig; er sagt, er habe in der größten Garnisonsstadt des Heeres zuletzt zahlreiche Gespräche geführt, mit Angehörigen einfacher und höherer Dienstgrade. „Keiner hat sich angesprochen gefühlt, alle haben gesagt: ,Das ficht uns nicht an. Wir sind uns keiner Führungsschwäche bewusst.'“ Vielmehr gebe es aus Sicht des Berufsverbands allen Anlass, selbstbewusst mit dem Geleisteten umzugehen.

Kaum zu glauben

Der Fall des rechtsextremen und unter Terrorverdacht festgenommenen Oberleutnants Franco A. sei allerdings „ungeheuerlich“, fuhr Brandes fort. „Das darf nicht passieren.“ Nur sei das Versagen in Illkirch keine Frage von Führung oder erzieherischen Maßnahmen. Vielmehr hätte der 28-jährige nicht mehr im Dienst verbleiben dürfen und sogar noch Berufssoldat werden dürfen, nachdem seiner Masterarbeit völkisches Gedankengut auch von einem Sachverständigen bescheinigt worden war. Der Landesvorsitzende des Bundeswehrverbands lässt durchblicken, dass er einen Fall wie Franco A. nicht für möglich gehalten hätte. Dennoch sei nun auch Illkirch nicht die rechte Zelle der Bundeswehr.

Brandes sagte, ihn ärgere der Vorfall auch deswegen, weil er – wie die Worte der Ministerin – der Leistung der gesamten Bundeswehr nicht gerecht würden. Immerhin habe sich von der Leyen im Laufe der Woche dann schon ein wenig differenzierter geäußert. Allerdings bleibe insbesondere auch ihr Umgang mit den Generälen und Staatssekretären bisweilen befremdlich.

Der Landesvorsitzende Andreas Brandes (li.) und Bezirksvorsitzender Jörg Struckmeier. (Bernhard Komesker)

Nachdem der MAD für die Zeit 2016 und 2017 gut 280 Verstöße protokolliert hatte, fällt es dem Verbandsvorsitzenden schwer, noch von Einzelfällen zu reden; er plädiere aber dafür, sich jedes Vorkommnis genauer anzusehen, denn die bloße Zahl besage wenig über Art und Schwere der Verfehlungen. „Da brauchen wir die Fakten, keinen Allgemein-Anschiss.“

Skeptisch sieht Brandes auch die sogenannte Dunkelfeldstudie, die der Kriminologe Christian Pfeiffer nun über Missbrauch und Misshandlung in der Bundeswehr erstellen soll. Pfeiffer hatte Ende März erklärt, in jeder Armee der Welt und in allen geschlossenen Organisationen seien Übergriffe zu befürchten. Nun zweifelt Andreas Brandes an der Unvoreingenommenheit des beauftragten Forschers.

Die Stimmung in der Truppe sei trotz alledem nicht am Boden, versicherte Brandes auf Nachfrage. Von der Leyen habe in dreieinhalb Jahren exzellente Arbeit geleistet. Sie habe eine daniederliegende Bundeswehr angetroffen und als erste den Mut gehabt, wieder für mehr Geld, Personal und Material zu sorgen. Manche beim Militär sprächen schon von Trendwende-Uschi, auch wenn es wohl noch mehr als zehn Jahre dauern werde, den Stand von 1990 zu erreichen.

Der Bezirksvorsitzende Jörg Struckmeier sagte, er sehe auf dem Feld der Lobbyarbeit gegenüber Öffentlichkeit und Politik auch eine der Hauptaufgaben des Bundeswehrverbands. „Wir sind bei der Materialbeschaffung zu langwierig aufgestellt.“ Zuletzt habe der Verband erreicht, dass Soldaten mit „einsatzgleicher Auslandsverpflichtung“ ab 1. Juli einen Verwendungszuschlag erhalten, wie er auch denjenigen zusteht, die per Bundestagsbeschluss eine Auslandsmission haben. Bei der Zuschlagshöhe und den Regeln für die Weiterverwendung müsse aber noch nachgebessert werden.

Daneben wirke der Verband mit Service und Information auch nach innen, bietet unter anderem Diensthaftpflicht und Rechtsschutz. Auch solche Fragen standen gestern bei der Versammlung in Garlstedt auf der Tagesordnung. Jörg Struckmeier ist ehrenamtlich als gewählter Vorsitzender tätig für rund 7500 Soldaten und Ehemalige, die in Standortkameradschaften in Bremerhaven, Wilhelmshaven, Nordholz, Schwanewede und Garlstedt organisiert sind.