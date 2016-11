Temperaturen um den Gefrierpunkt, unebene Wege, hohe Hindernisse. Dies alles wollten die Läufer am Sonntag bei der 5. Trail Relay in Schwanewede überwinden. Die Kriegsbemalung galt in diesem Fall nicht zum Schutz sondern war eine direkte Kampfansage an den inneren Schweinehund. Die Läufer meisterten die Hürden ohne große Schwierigkeiten und schreckten warm gekleidet auch nicht vor der weiten Strecke zurück.