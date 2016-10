Von Karin Mörtel

Schwimmen, sonnen, strandwandern: Für Kurzentschlossene, die einen Tag ans Meer fahren möchten, ist die Auswahl an niedersächsischen Stränden groß. Bremen am nächsten liegt der Sandstrand von Bremerhaven, der etwa in einer Autostunde zu erreichen ist. Die längste Anreise haben Tagesausflügler zum Strand von Norddeich bei Norden. Dorthin sind es knapp zwei Autostunden. Die Fotostrecke stellt die schönsten Strände der Region vor.