Durch eine gewaltige Explosion ist in Niedersachsen ein freistehendes Einfamilienhauses völlig zerstört und ein Mann getötet worden. Den Einsatzkräften bot sich am Ort des Geschehens in Kalbe (Kreis Rotenburg) am Donnerstagabend ein "erschreckendes Bild", wie die Polizei mitteilte.