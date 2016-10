In der Nacht zum Montag ist es in Brinkum, nur wenige Häuser neben dem Wohnhaus vom ehemaligen Werdertrainer Thomas Schaaf, zu einem Brand gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte das Feuer in einem Carport gegen kurz nach drei Uhr. Dort standen zwei Pkw. Beide brannten bei dem Feuer komplett aus.

Das Carport war ebenfalls nicht mehr zu retten. Nur durch einen schnellen Löschangriff im Inneren der angrenzenden Garage, konnte ein Übergreifen der Flammen auf eben diese verhindert werden. Die Feuerwehren aus Brinkum, Stuhr und Fahrenhorst waren mit gut 40 Einsatzkräften vor Ort. Da das Dach der Garage aus Holz bestand, musste dieses mit einer Kettensäge aufgesägt werden um eventuelle Flammen auch hier zu löschen. Warum die beiden Pkw sowie das Carport brannten, ermittelt die Polizei. Der Brandort wurde beschlagnahmt.