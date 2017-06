Ausgelassen und fröhlich sind am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle und Freunde durch Oldenburg gezogen. Der "Christopher Street Day" erinnert an das erste bekanntgewordene Aufbegehren von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street in Greenwich Village am 28. Juni 1969. Damals wehrten sich Schwule und Transvestiten, die eine Bar in der Straße besuchten, gegen die Drangsalierung durch die Polizei. Mittlerweile werden in vielen deutschen Städten jedes Jahr Paraden organisiert.