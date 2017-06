„Geil! Geil! Geil!“, sagte ein völlig begeisterter Bürgermeister Rainer Ditzfeld angesichts des Zuschauerandrangs beim Achimer Stadtfest am Wochenende und teilte mit: „So etwas hat unsere schöne Stadt schon lange nicht mehr erlebt.“ Auch ansonsten gab es insbesondere in den sozialen Netzwerken viel Lob der Besucher. Auch am sonnigen, verkaufsoffenen Sonntag herrschte in der Innenstadt den ganzen Tag über ein buntes Treiben. Erstmals unter anderem auch dank gleich zweier Flohmärkte mit jeweils mehreren Dutzend Ständen. Sehen Sie Impressionen vom Achimer Stadtfest 2017.