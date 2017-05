In Heilshorn ist es am Dienstagmorgen zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Das Geschäftsgebäude einer Tankstelle bei Osterholz-Scharmbeck war in Brand geraten. Es waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort, wie die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck auf ihrer Internetseite informiert. Die Bremer Heerstraße (B6) wurde für die Löscharbeiten im Bereich der Tankstelle gesperrt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer auf das Geschäftsgebäude begrenzen und ein Übergreifen auf die Zapfsäulen verhindern. Etwa eine Stunde nach Alarmierung war das Feuer unter Kontrolle. Bei dem Brand ist laut Polizei ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden, da das Gebäude samt Inventar zerstört wurde. Hinweise für eine Brandstiftung gebe es bislang nicht.