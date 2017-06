Von Michael Rabba

"Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen" heißt es im Niedersachsenlied von Herman Grote. Wie die Menschen, so das Land: Es hat viel zu bieten. Auf den rund 47.600 Quadratkilometern kann man Meer und Berge, Seen und Wälder, Moore und Heide sowie viele Kulturdenkmäler erleben. Deshalb kann diese Bildergalerie nur heißen: So schön ist Niedersachsen.