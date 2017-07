In den vergangenen Wochen sind wieder einige Osterholzer auf Fotosafari durch ihre Heimat gestreift und haben tolle Aufnahmen mitgebracht. Welche ist die schönste? Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Das Abstimmen geht ganz einfach. Unter den einzelnen Fotos sehen Sie Sterne. Je mehr Sterne Sie anklicken, desto besser gefällt Ihnen das Bild.

Noch bis einschließlich 26. Juli haben Sie Zeit, sich an der virtuellen Jurysitzung zu beteiligen. Am 4. August werden die drei Erstplatzierten dann in der aktuellen Ausgabe von OHZlive bekanntgegeben. Dem Gewinner winkt als Hauptpreis ein hochwertiger Fotodruck (30 x 45 cm) seines Lieblingsmotives auf ultrabrillantes Metallpapier bei der Fotoscheune in Osterholz-Scharmbeck.

Das hier gezeigte Titelbild ist übrigens das Gewinnermotiv vom letzten Wettbewerb. Es stammt von Sven Baumgarten.