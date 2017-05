In Heilshorn ist es am Dienstagmorgen zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Der Anbau einer Tankstelle bei Osterholz-Scharmbeck ist in Brand geraten. Es sind rund 70 Einsatzkräfte vor Ort und die Löscharbeiten dauern an, wie die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck auf ihrer Internetseite informiert. Die Bremer Heerstraße (B6) ist für die Löscharbeiten im Bereich der Tankstelle gesperrt.