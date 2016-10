Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mädchen stürzt auf Fahrbahn 17-jährige Radfahrerin bei Unfall getötet

Ein 17 Jahre altes Flüchtlingsmädchen ist bei einem Unfall mit einem Tanklastzug im Kreis Diepholz getötet worden. Die Jugendliche war in Asendorf mit einer Familienangehörigen in der Nacht zum Donnerstag auf dem Radweg an der B6 unterwegs, teilte die Polizei mit.