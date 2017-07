Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 77-jähriger Stuhrer am Sonnabend gegen 18.20 Uhr beim Ausparken mit seinem Geländewagen in die Klinkerfassade eines Mehrfamilienhauses an der Straße In den Kämpen in Moordeich gekracht. Die Polizei kann derzeit nur darüber spekulieren, ob eine Fehlbedienung des Fahrzeuges oder ein technischer Defekt die Ursache waren. Der Schaden am Auto kann dafür schon mit 30 000 Euro angegeben werden, der am Gebäude mit mindestes 15 000 Euro.

Der Mann wurde nur leicht verletzt. Laut Feuerwehr war er nicht eingeklemmt, hatte den Wagen bei ihrem Eintreffen bereits aus eigener Kraft verlassen und musste nicht ins Krankenhaus. „Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Personen auf dem Garagenhof“, so ein Feuerwehrsprecher. Mittlerweile soll auch feststehen, dass die Hauswand nicht einsturzgefährdet ist, obwohl auf der Innenseite der betroffenen Wohnung Risse zu sehen waren. Das klärte ein Bausachverständiger. Um die Stabilität des Gebäudes sicherzustellen, wurden durch die Feuerwehr von außen Stützen angebracht.