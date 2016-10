Der Verkehrsunfall ist Resultat eines Abbiegefehlers eines 52-jährigen Autofahrers aus Gehrden. Dieser wollte in Fahrtrichtung Bremen nach links auf ein Grundstück fahren. Dabei übersah er einen aus Fahrtrichtung Bremen kommenden 53-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 53-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, so die Beamten. An beiden Autos entstand Sachschaden, zu dessen Höhe die Polizei noch keine Angaben machen konnte.

Aufgrund von auslaufenden Kraftstoffen muss die Straße derzeit aufwendig durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Vollsperrung dauert während der Reinigungsarbeiten an.