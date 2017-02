(Grafik WESER-KURIER)

Für Kirchweyhe ermittelte der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden Bodenrichtwerte von bis zu 260 Euro pro Quadratmeter für ein erschlossenes Baugrundstück. Vergleichsweise günstig ist es dagegen in Syke, dort lag der mittlere Kaufpreis bei 75 Euro pro Quadratmeter. Beim Ackerland sind hingegen Grundstücke in Twistringen besonders begehrt, der dort durchschnittliche Bodenrichtwert von 5,50 Euro pro Quadratmeter ist der höchste im Landkreis.

Steigerungen um bis zu 20 Prozent

Für die aktuellen Bodenrichtwerte hat der Gutachterausschuss des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessug Niedersachsen Daten aus dem Zeitraum 1. Oktober 2015 bis 31. Oktober 2016 ausgewertet. Die Bodenrichtwerte werden aus den Kaufpreisen unbebauter Flächen, aber auch aus den übrigen Daten des Grundstückmarktes abgeleitet. In Stuhr und Weyhe und im Nordbereich von Syke habe es beim Wohnbauland deutliche Steigerungen um bis zu 20 Prozent gegeben, erklärten Florian Brauer, Vorsitzender des Gutachterausschusses, und Yvonne Aufderheide, tätig in der Grundstückswertermittlung in der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes, am Freitag in der Syker Geschäftsstelle der Behörde. In Bruchhausen-Vilsen, Bassum und Twistringen habe es hingegen nur punktuelle Veränderungen gegeben.

Innerhalb der Kommunen gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede. In Weyhe seien vor allem Grundstücke in Kirchweyhe, Lahausen und auch Leeste begehrt und dementsprechend teuer. Die Nachfrage in Weyhe übersteige deutlich das Angebot. Insgesamt sei es im nördlichen Bereich immer schwieriger, ein Grundstück zu bekommen, hat der Gutachterausschuss festgestellt.

Nicht in allen Gemeinden steigen die Preise

„Wer eine gute Immobilie hat und kein Geld braucht, verkauft nicht“, sagte Brauer. In der Nähe zu Bremen würde zudem der Geschosswohnungsbau zunehmen. In Stuhr seien besonders im nördlichen Teil der Gemeinde steigende Preise zu verzeichnen. Leicht stiegen die Bodenrichtwerte in Seckenhausen und Groß Mackenstedt, in Fahrenhorst blieben sie hingegen unverändert. In Syke gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede. Während in Barrien, Okel, Ristedt und Gessel das Bodenwertniveau leicht gestiegen ist, sind in den südlichen Ortslagen wie Heiligenfelde und Wachendorf keine Preissteigerungen zu verzeichnen.

Die Zahl 260 steht auf dem hohen roten Turm, den Florian Brauer und Yvonne Aufderheide mit ihren Mitarbeiterin auf dem Bereich der Karte platziert haben, auf dem sich Kirchweyhe befindet. Denn 260 Euro beträgt dort der durchschnittliche Bodenrichtwert für Bauland, der höchste Wert im Landkreis. (Claudia Ihmels)

In Bassum und Twistringen seien die Bodenrichtwerte schon im Vorjahr deutlich angehoben worden, im aktuellen Zeitraum sind laut Gutachterausschuss keine Preissteigerungen mehr erkennbar gewesen. Die Kaufpreise würden sich auf einem konstanten Niveau bewegen – von durchschnittlich 50 bis 60 Euro pro Quadratmeter. Geht es nach den Durchschnittswerten (siehe dazu auch die Grafik) sind Bauplätze in Bruchhausen-Vilsen mit aktuell rund 40 Euro pro Quadratmeter am günstigsten im Nordkreis.

Untersucht hat der Ausschuss auch die Preise für landwirtschaftliche Flächen. Und festgestellt: Beim Ackerland haben sich die Preise seit 2010 verdoppelt. Allerdings würde das Preisniveau nach zehn Jahren des kontinuierlichen Anstiegs nun erstmals stagnieren. Durchschnittlich 4,47 Euro kostete ein Quadratmeter Ackerland im Jahr 2015 im Landkreis Diepholz. Dass der Bodenrichtwert in Twistringen darüber liegt, habe wohl auch mit der Nähe zu Vechta zu tun, so Brauer. „Ein normaler Landwirt kann sich die Preise gar nicht mehr leisten“, ergänzte Aufderheide. Anders sieht es beim Grünland aus: Das ist mit landkreisweit durchschnittlich 1,57 Euro pro Quadratmeter sogar im Wert gefallen.