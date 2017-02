Die soll nach Angaben der Beamten der Einbruchsprävention dienen. Kontrolliert wird an zwei Stellen nahe der Landesgrenze zu Bremen: An der Bundesstraße 6 in Brinkum-Nord aus der Hansestadt kommend auf Höhe des Outlet-Parks sowie an der Moordeicher Landstraße/Ecke Danziger Straße. 60 Polizisten sind im Einsatz, der noch bis in die Abendstunden dauern soll.

Eine erste Zwischenbilanz: Schon in der ersten Stunde wurden geklaute Kennzeichen und kleinere Mengen Drogen sichergestellt.