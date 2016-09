Kiki Kindermoden aus Stuhr (Christina Kuhaupt)

Nach Zero ist ein weiterer Modehändler aus der Region in Schwierigkeiten geraten: Kiki Kindermode aus Stuhr hat den Antrag für ein Insolvenzverfahren gestellt. Das gab die Kanzlei des vorläufigen Insolvenzverwalters Christian Willmer in einer Pressemitteilung bekannt. Die gewaltigen Umwälzungen in der Modebranche hätten das niedersächsische Unternehmen in Schieflage gebracht.

„Wir haben uns lange gegen die wachsenden Belastungen gestemmt, mussten letztendlich aber einsehen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die nötigen Mittel zur Sicherung der Gruppe aufzubringen“, erklärte Vera Klöhn, Gründerin und Inhaberin der Kindermodegeschäfte. Ihr Unternehmen beschäftigt aktuell etwa 230 Mitarbeiter und vertreibt bundesweit in 65 Filialen hochwertige Mode, Möbel und Accessoires für Kinder.

Insolvenzverwalter Willmer von der Kanzlei Willmerköster in Verden kündigte an, dass die Geschäfte bis auf Weiteres geöffnet bleiben sollen. Derzeit seien er und seine Mitarbeiter noch mit der Recherche im Unternehmen beschäftigt, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Vorsichtig optimistisch

Er sei derzeit „vorsichtig optimistisch“, was die Zukunft von Kiki angehe. Genaueres könne er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Es gebe aber keine Anhaltspunkte für eine Betriebsschließung oder Entlassungen, sagt Willmer dem WESER-KURIER.

Die Mitarbeiter seien über die Situation und die nächsten Schritte des Verfahrens bereits informiert. In den kommenden Tagen arbeite man mit Hochdruck daran, die ausstehenden Löhne und Gehälter zu zahlen. Im August hatten die Mitarbeiter kein Gehalt bekommen. Einschließlich bis Ende Oktober seien die Gehälter der Mitarbeiter nun über das Insolvenzgeld sicher. Das Amtsgericht Syke ist für das Verfahren zuständig.

In den vergangenen zwei bis drei Jahren sei es auf dem Textilmarkt immer schwieriger geworden, so ein Sprecher des Unternehmens. Die Kaufkraft sei zurückgegangen; zugleich sei der Druck durch große Ketten gestiegen – im Segment Kindermode etwa durch Ernsting’s Family.

Vertrauen muss wieder aufgebaut werden

Immer mehr Kunden kauften online ein. In der Textilbranche klagten aufgrund dieser Entwicklung alle. Man hoffe nun, dass das Unternehmen wieder auf gesunde Beine gestellt werde. Zunächst müsse das Vertrauen zu den Lieferanten und Partnern wieder aufgebaut werden.

Mit ihnen will Insolvenzverwalter Willmer schnell das Gespräch suchen. „Dabei wird es darum gehen, uns ein vollständiges Bild der Situation des Unternehmens zu verschaffen und Zukunftsperspektiven zu erörtern, um dann einen strukturierten Investorenprozess vorantreiben zu können.“ Seine Kanzlei habe Erfahrung in der Modebranche. Willmers Kollege Malte Köster berät die angeschlagene Modekette Zero aus Bremen. Für sie fand sich vor Kurzem ein potenzieller Käufer (wir berichteten).

Die Krise der Textilbranche bringt derweil immer mehr klassische Modehändler in wirtschaftliche Probleme. In den vergangenen Monaten mussten neben Kiki und Zero auch der Herrenmode-Filialist Pohland, die Textilkette Wörhl und Sinn-Leffers aus Hagen Insolvenz anmelden. Branchenkenner rechnen damit, dass der Wettbewerbsdruck durch Discounter wie Primark oder Online-Händler wie Zalando in Zukunft noch mehr Insolvenzen zur Folge haben könnte.

Nathalie Rübsteck, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nordwest, führt die Probleme des Unternehmens ebenfalls auf die Situation der Branche zurück. „Das Kaufverhalten der Kunden hat sich verändert – nicht nur durch den Online-Handel.“ Der Anspruch der Eltern habe sich gewandelt.

Online-Käufe sind attraktiv

Sie setzten zunehmend auf günstige Kleidung für ihren Nachwuchs. Für Anbieter hochwertiger Kindermode sei es schwieriger geworden. „Die Markenprodukte lassen sich über das Internet leichter vergleichen. Außerdem probieren kleine Kinder die Kleidung seltener an, weil es noch keine großen Unterschiede bei der Passform gibt.“ Dies mache den Online-Kauf in diesem Segment attraktiv.

Auch Kiki hat seit 2013 einen Online-Shop. Der Mitarbeiter des Unternehmens spricht von einer guten Entwicklung in diesem Bereich. Doch natürlich brauche es Zeit, bis der Vertrieb dort aufgebaut sei. Rübsteck sagte, dass Kiki hier vielleicht zu spät eingestiegen sei.

1995 eröffnete Vera Klöhn bei München die erste Filiale des Unternehmens. Sie verbinde mit dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren die Hoffnung auf einen Neuanfang für ihr Unternehmen, so die Firmengründerin.